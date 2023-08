Triptiser Generalprobe missglückt

Bad Blankenburg. Vor dem Fußball-Kreispokal-Wochenende wurde nochmals getestet.

TSV Bad Blankenburg – FC Chemie Triptis 8:3 (5:0)

Bevor es für die Triptiser im Kreispokal beim SV Blau-Weiß 90 Neustadt II ernst wird, unterzogen sie sich gegen den Kreisoberligisten aus Mittelthüringen einen Test, der gründlich daneben ging. Die Staps-Elf fand vor allem in der 1. Halbzeit überhaupt nicht in die Partie, die Platzherren führten nach Toren von König (4) und Botz mit 5:0. FC-Chancen hatten bis dahin nur Reinhold und Jäger. In der zweiten Hälfte stellten sich die Chemiker besser auf den Gegner ein, konnten durch Neupert, Müller und Schulz Ergebniskorrektur betreiben. Aber die Lücken im Defensivverbund blieben, sodass die Heimelf dazwischen mit drei Toren von Beimy, Wipprecht und Jaksch die Führung immer weiter ausbaute.

FSV Orlatal Langenorla II – TSV Zollhaus Kamsdorf 4:4 (4:1)

Da die Vorbereitung beim FSV Orlatal etwas holprig verlief, wollte sich dieser mit Blick auf das Pokalspiel beim SV 61 Weira noch einmal Selbstvertrauen holen. Dies gelang nur bedingt, der FSV musste sich gegen das Kreisklasseteam mit einem Remis begnügen. Dabei führte die Näther-Elf zur Pause bereits klar. Nach der schnellen Führung durch ein Eigentor und dem 2:0 durch Szabo, konnte der Gast durch Richter verkürzen. Fischer per Strafstoß und Müller ließen die Platzherren danach jedoch wie der Sieger aussehen. Der zweite Abschnitt dürfte Trainer Näther nicht gefallen haben. Seine Elf verließen die Kräfte, die Gäste kamen durch Giese, Gabel und Richter noch zum Ausgleich.