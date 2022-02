Tröchtelbornerin Laura Stichling startet bei Sprint-Weltmeisterschaft

Tröchtelborn. In Norwegen peilt die Schlittenhundesportlerin vordere Platzierungen ein. Ihr Lebenspartner hat ebenfalls ehrgeizige Ziele.

Während der Winter zumindest im Thüringer Flachland geht, nahen für die Thüringer Schlittenhundesportler die Saisonhöhepunkte mit großen Schritten. Ab dem Wochenende geben sich die wichtigsten Rennen des Winters quasi im Wochentakt die Klinke in die Hand – und in vielen von ihnen ist der Schlittenhundesportclub Thüringen (SSCT) mit Sportlern vertreten.

Den Auftakt machen die Sprint-Weltmeisterschaften des „offenen“ Dachverbandes IFSS, in dem außer den traditionellen nordischen Schlittenhunderassen auch alle anderen Hunde eingesetzt werden dürfen. Ursprünglich seit dem 23. bis 27. Februar im mittelschwedischen Åsarna geplant, mussten die Titelkämpfe aufgrund Schneemangels kurzfristig ins norwegische Hamar verlegt werden.

Dort werden mit Laura Stichling aus Tröchtelborn, Thomas Bing, Sebastian Görlach und Marcel Gürnth gleich vier Musher die Farben des SSCT vertreten. Ein Quartett, aus dem vor allem Thomas Bing heraussticht. Von Haus aus Skilangläufer, hatte der Mann aus der Rhön zu Beginn der Saison noch gehofft, sich für den DSV-Kader für die gerade zu Ende gegangenen Olympischen Winterspiele qualifizieren zu können. Leider blieben die entsprechenden Ergebnisse im Weltcup für den 31-Jährigen aus, so dass der Flieger nach Peking ohne ihn abhob.

Allerdings hat Bing bereits vor einigen Jahren über seine Lebensgefährtin Laura Stichling auch den Weg in den Schlittenhundesport, speziell die Kategorie Skijöring, gefunden – die WM in Hamar wird sein erster Auftritt bei einem Titelrennen in dieser Szene sein. Und die Vorzeichen stehen nicht schlecht: Beim Weltcuprennen in Unterjoch im Allgäu – dem einzigen deutschen Schneerennen dieser Saison, das nicht pandemiebedingt abgesagt werden musste – siegte Bing in der Kategorie Skijöring.

Gleiches gelang in der Pulkaklasse Laura Stichling aus dem Gothaer Landkreis, die im Gegensatz zu ihrem Freund in der Schlittenhundeszene seit Jahren eine feste Größe ist. Auch sie dürfte sich für die WM am kommenden Wochenende in Hamar Chancen auf vordere Platzierungen ausrechnen – zumal sie als echte Vielstarterin gleich in drei verschiedenen Kategorien gemeldet hat.

Gleiches gilt für Sebastian Görlach, der im Skijöring sowohl in der Kategorie mit einem Hund wie auch in der Zwei-Hunde-Klasse an den Start gehen will. Auch er kann nach dem Weltcuprennen von Unterjoch optimistisch nach Norwegen reisen – im Allgäu wurde der Großbreitenbacher im Skijöring Zweiter in der Zwei-Hunde-Klasse.