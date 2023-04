TSV Bad Blankenburg blickt weiter nach oben

Remschütz verliert Spitzenspiel in Fußball-Kreisoberliga. Turbulente Schlussphase in Schwarza.

FC Einheit Bad Berka -TSG Bau Remschütz 6:1 (2:0)

Einheit Bad Berka hat mit einer eindrucksvollen Vorstellung gegen Verfolger TSG Bau Remschütz die Tabellenführung in der Kreisoberliga Mittelthüringen verteidigt. Der 6:1 (2:0)-Erfolg hätte dabei durchaus noch deutlicher ausfallen können.

Beide Teams zeigen in den Anfangsminuten einen intensiven Kampf. In dem kurzweiligen Spiel kommt dann Liga-Top-Torjäger Robin Ensenach für die Remschützer zur ersten Großchance. Frei kommt er im Strafraum zum Abschluss, verzieht das Leder aber rechts am Bad Berkaer Gehäuse vorbei (10.). Im Gegenzug ein Freistoß für die Gastgeber, Lucas Laue bringt den Ball vor das Tor. Der Remschützer Kay Hartung fälscht den Ball ins eigene Tor ab (1:0), 11.).

Nach der turbulenten Anfangsphase spielten die Teams danach etwas ruhiger. Ein Konter bringt das 2:0 (Maximilian Möller). Während der Gastgeber seine hochkarätigen Chancen eiskalt nutzt lässt Robin Ensenbach seine 100prozentigen Tormöglichkeiten liegen (31., 37.).

Nach dem Wechsel stellen die Bad Berkaer um, machen bis zur 60. Minute mit dem 3:0 und 4:0 alles klar.. Der Widerstand der Gäste ist gebrochen, Bad Berka erhöht danach sogar noch auf 6:0 (67., 76.) Zumindest der Ehrentreffer gelingt der TSG noch durch Robin Ensenbach (80.).

TSV Bad Blankenburg -SG Schwarzatal 3:1 (2:1)

Vor 110 Zuschauern war dieses Kreisderby ein Abnutzungskampf, in dem die Männer vom Hainberg in den richtigen Momenten die Tore erzielten und das Spiel nur langsam in Schwung kam.

Nach einer halben Stunde dann der erste Treffer, als nach Foulspiel an Maxim Heilmann der Spielleiter auf die Elfmeter-Markierung zeigte. Von dort traf Jonas König sicher zur TSV-Führung (1:0; 33.). Die Hausherren hätten nachlegen können, aber die Gäste kamen noch vor der Halbzeit zum Ausgleich durch Marwin Glocke, der fast im Sitzen traf. Im Gegenzug entwischte Ben Schewior der gesamten Gästeabwehr und brachte den TSV Bad Blankenburg den Ein-Tor-Vorsprung postwendend zurück- 2:1 (42.).

Auch in der zweiten Spielhälfte dauerte es etwas, bis beide Teams auf Betriebstemperatur waren. Beide Seiten hatten ihre Möglichkeiten, wobei die Gäste aus dem mittleren Schwarzatal mehrere Hochkaräter hatten. Danach ebbten die Ausgleichsbemühungen wieder ab. Und der TSV Bad Blankenburg machte den Sack mit dem 3:1 durch Jonas König (84.) zu.

SV 1883 Schwarza -SG Großbreitenbach 2:1 (0:0)

So richtig ging die Begegnung erst in der 70. Minute los. In dieser faustete der fast beschäftigungslose Christian Vater den Ball nach einer Ecke aus dem Strafraum, wo Sven Lutz aus 20 Meter freistehend zur Führung für die Gäste traf. Jetzt spielte nur noch der SV 1883 Schwarza. Toni Wengerodt traf nur die Querlatte, Luca Kröckel und Niklas Pakstaitis verpassten den Ausgleich. Doch das Erfolgserlebnis sollte kommen. In der 89. Minute sorgte Toni Wengerodt von der Strafraumgrenze für den verdienten Ausgleich. Matchwinner in der Schlussminute wurde Kapitän Christian Schulz, der mit einem Sonntagsschuss in den Dreiangel das 2:1 erzielte.