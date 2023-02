Über 500 Zuschauer beim Schauturnen der TsG Jena

Völlig losgelöst: Falk Seliger trotzt am Freitagabend in der TsG-Turnhalle im Jenaer Sportforum den Gesetzen der Schwerkraft.

Am Freitagabend hatte man so seine liebe Not, noch irgendein freies Plätzchen in der Turnhalle der TsG Jena im Sportforum zu ergattern: Über 500 Zuschauer wollten sich das Schauturnen der Turner und Cheerleader des Vereins nicht entgehen lassen. Hie und da wurde mitunter gar tapfer auf der Sprossenwand ausgeharrt. Das quasi Revue-Programm, das letztmalig 2019 dargeboten wurde, stand bei der diesjährigen Auflage unter dem Motto „Reise durch die Zeit“, bei dem über 200 Athletinnen und Athleten mitwirkten – vom Nachwuchs bis hin zu den Akteuren aus der Landesliga. Zu den Klängen der Bangels, Van Halen, Comedian Harmonists oder dem „The Diva Dance“ aus „Das fünfte Element“ stellten sie an allen Geräten ihr Können unter Beweis