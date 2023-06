Über Stock und Stein: 4. Enduro und 12. Marathon am Inselsberg

Bad Tabarz. Das kleine Städtchen Bad Tabarz steht am Wochenende wieder ganz im Zeichen des Mountainbike-Sports. Am Samstag findet die 4. Auflage des Inselsberg Enduro statt, Sonntag gehen dann Fahrer und Fahrerinnen aus ganz Deutschland beim 12. Marathon an den Start. Das um 10 Uhr startende Enduro-Rennen im Wald um Bad Tabarz ist in fünf Wertungsprüfungen unterteilt. Auf unbefestigten Wegen mit teilweise sehr steilen Abhängen rasen die Mountainbiker den Berg hinunter. Sechs Jahrgangs-Klassen sind eingeteilt, die Palette reicht zudem vom Hobby- bis zum Lizenzfahrer. Per Massenstart und ebenfalls um 10 Uhr geht es am Tag darauf zum Marathon, bei dem die Aktiven zwischen einer, zwei oder drei Runden über 18,3 Kilometer wählen können.