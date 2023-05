Union Erfurt holt 0:2 auf, Marbach verliert erneut

Erfurt/Sömmerda. In der Fußball-Kreisoberliga Erfurt-Sömmerda gewinnt der Spitzenreiter zwar wieder nicht, beweist beim Vierten aber Moral. Die Sport-Freunde Marbach sind dagegen weiter neben der Spur.

Spitzenreiter FC Union Erfurt musste sich in der Fußball-Kreisoberliga nach sechs Siegen in Folge nun zum zweiten Mal nacheinander mit einem Remis begnügen, strebt nach dem hart erkämpften 2:2 nach 0:2-Rückstand beim Vierten Großrudestedt aber weiter dem Aufstieg in die Landesklasse entgegen. Buttstädt ist nach dem 1:0 in Kerspleben mit fünf Punkten Rückstand und schon einem Spiel mehr einziger „Verfolger“; der kriselnde Dritte Marbach (1:3 beim VfB Grün-Weiß) verlor indes bereits zum vierten Mal in den letzten sechs Spielen.

Einen weiteren kleinen Schritt zum Klassenerhalt machten Blau-Weiß 52 und Stotternheim mit ihrem 0:0, während Vieselbach mit dem 3:5 in Ingersleben weiter an Boden verlor.