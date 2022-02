Unterhaltung pur bei der „Daniel Schmidt-Show“

Mühlhausen. Union Mühlhausen schlägt bei einem Sieben-Tore-Spektakel am Ende verdient den SV Bad Frankenhausen.

In einem intensiven und abwechslungsreichen Testspiel zwischen dem FC Union Mühlhausen und Verbandsligist SV Blau Weiß Bad Frankenhausen stand am Ende ein verdienter 4:3 Erfolg des Landesklässler. Darüber freuten sich nicht nur die Jungs um Spielertrainer Toni Jurascheck, sondern auch die ca. 80 Zuschauer. Der erstmalige Besuch eines Heimspiels der Eisernen seit mehr als drei Monaten sorgte unabhängig vom Spielverlauf für eine wohltuende Atmosphäre.

Und sie sahen eine erfrischend aufspielende Gastgeber-Elf, die den Kurstädtern alles abverlangte. Mit herrlichem Kombinationsfußball erspielten sich die Unioner zahlreiche Torchancen. Und wenn das Team von Gästetrainer Silvio Beer nicht einen glänzend aufgelegten Torwart Kevin Gröger gehabt hätten, wäre das Spektakel noch torreicher ausgefallen.

Der Rot-Weiß Erfurt Newsletter Wir versorgen Sie einmal in der Woche mit aktuellen Nachrichten, Hintergründen und exklusiven Interviews rund um den Thüringer Traditionsverein FC Rot-Weiß Erfurt. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Hoch verdient führten die Platzherren mit 3:1 zur Pause, was Unions Denker und Lenker Toni Jurascheck freute: „Endlich haben wir uns für den hohen läuferischen Aufwand, den wir seit Wochen betreiben auch gegen einen höherklassigen Gegner belohnt. Und das vor den Augen der Fans.“ Die sahen auch den ersten Auftritt von Goalgetter Daniel Schmidt in 2022, und was für einen. „Die Daniel Schmidt-Show“ war die Grundlage für den Sieg. Mit einem Dreierpack (6./45./74.) meldete sich Unions Dauerbrenner nach längerer Zwangspause eindrucksvoll zurück.

Darauf angesprochen sagte er augenzwinkernd „Wenn ich ein guter Stürmer wäre, dann hätten es zwei Buden mehr sein müssen…“. Unions Offensive um Sven Bernsdorf, Lukas Franke und Niklas Dittrich erspielte Chance um Chance, was immer wieder für Applaus sorgte. Den gab es auch als Mühlhausens Rückkehrer Jannis Zimmermann nach einer Jurascheck-Ecke per Kopf das zwischenzeitliche 2:1 (28.) markierte. Da jubelten auch die Unioner „Fußball Mamas“ Sylvia Franke und Franka Zimmermann an der Seiten-Linie über das Tordebüt.

Im 2. Abschnitt zeigte sich Bad Frankenhausen stark verbessert. So kam die Mannschaft von Trainer Silvio Beer ihrerseits zu etlichen Möglichkeiten, um die Partie doch noch zu drehen. „Wir steigerten uns und setzten Union 45 Minuten unter Druck. Den Sieg haben sie sich trotzdem verdient“, sagte der Blau-Weiß-Coach anerkennend.

„Das Erfolgserlebnis gegen den Verbandsligisten wird uns weiter Auftrieb verleihen. Die Begeisterung nach dem Abgang war der Lohn für unsere Leistung und die zielstrebige Trainingsarbeit der Jungs“, zog Jurascheck ein positives Fazit. Jetzt gilt es beim zuletzt abgesagten Duell beim SC 03 Weimar die Leistung zu bestätigen. Kommenden Samstag reisen die Eisernen in die Klassikerstadt.