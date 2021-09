Ur-Vater der Übungsleiter ist tot: Hans Dorsch starb 100-jährig

Gera. Am Sonntagabend verstarb der Geraer Trainer, Schiedsrichter, TZ- und Jugendleiter Hans Dorsch in einem Pflegeheim

Am Sonntagabend verstarb in einem Geraer Pflegeheim im Alter von 100 Jahren der Ur-Vater fast aller Geraer Trainer, Übungsleiter und Spieler, Hans Dorsch. Er war Ausbilder, Trainer, TZ- und Jugendleiter und auch Schiedsrichter. Viele Generationen Geraer Fußballer werden sich an den gebürtigen Plauener erinnern, der seit Anfang der 60er Jahre in Gera mit dem Fußball zu tun hatte.

Hans Dorsch war Praktiker und Theoretiker und wurde deshalb manchmal „Fußball-Professor“ genannt. Die Töppen selbst hat er, als er nach Gera kam, bei den Alten Herren von Dynamo geschnürt.

Kopfballwunder

Respektvoll begegneten ihm die jungen Fußballer und seine Übungsleiter wegen der Magnettafel im Stadion „Am Steg“, wo taktische Feinheiten des Fußballspiels erklärt wurden. Auf dem Platz hat er viel vorgemacht. Seine hohe Stirn verhalf ihm zu manch Kopfballwunder-Qualitäten. Noch mit 80 Jahren hat er fast zehn Mal den Ball auf dieser tanzen lassen. Es gab nichts, was der Jubilar nicht als Funktionär ausübte. Er war Schiedsrichter und -Beobachter, war Übungsleiter, Turnier-, Jugend- und vor allem TZ-Leiter. In dieser Funktion organisierte der ehemalige Angestellte Trainingslager mit talentierten Fußballern in Triebes, Schwerin, Klingenthal oder Johanngeorgenstadt. Meisterschaften der Sportvereinigung mit Eisleben, Rudolstadt, Göritz und Camburg trugen seine Handschrift.

Große Anerkennung erwarb sich der „Vater aller Trainer“ als Turnierleiter bei 23 durchgeführten Artur-Becker-Turnieren, meist für D-Junioren, im gleichnamigen Stadion. Bei den monatlichen Traditionstreffs und dem jährlichen großen Wiedersehen seines Ex-Vereines war er meist vor Ort, war deshalb Ehrenvorsitzender des Traditionskomitees.

Beim LSV 49 Oettersdorf unterstützte er viele Jahre das Training der Männer bei A-Trainer-Lizenz-Inhaber Jürgen Senf. In allen Altersklassen kümmerte er sich, fast schon 80-jährig, meist um die Torleute. Dafür erhielt er im Oberland einige Ehrungen und noch heute ist sein Name mit allerhöchstem Respekt in fast aller Munde.