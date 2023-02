USV Baskets gewinnen erste Playoff-Partie

Der erste Playoff-Streich glückte den Jenaer Basketballerinnen gegen den TSV München Ost, doch am kommenden Sonnabend stehen sie schon wieder in der Pflicht – dann jedoch an der Isar.

Am Ende machten es die Basketballerinnen von Thomas Fritsche noch einmal spannend: Während ihrer Playoff-Begegnung am Sonntag gegen den TSV München Ost lagen die USV Vimodrom Baskets Jena im dritten Viertel souverän mit 25 Punkten in Führung, doch dann stemmten sich die Bajuwarinnen gegen die drohende Niederlage und kamen auf zwei Punkte heran. „Wir hatten in der Offensive irgendwann den Faden verloren“, sagte Thomas Fritsche. Dass das Regionalliga-Team am Ende dennoch jubeln durfte, war auch der Verdienst von Vannesa Kajan und Lilly Feistkorn, die in jener Phase punkteten. Endstand: 74:69 (42:24).