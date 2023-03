Jena. Am Sonnabend treffen die Basketballerinnen des USV Jena und jene des TSV München Ost für ihre nunmehr dritte Play-off Begegnung aufeinander – danach herrscht Gewissheit in Sachen Halbfinale. Im zweiten Spiel an der Isar vor gut zwei Wochen fiel indes eine Münchener Fangruppe negativ auf...