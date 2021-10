VC Gotha: Spender sollen Zeit tippen

Gotha. Für das am 6. November anstehende Pokalduell der Blue Volleys gegen Herrsching haben sich die Verantwortlichen eine besondere Form der finanziellen Unterstützung für den Nachwuchs ausgedacht.

In einer Neuauflage des Duells vom Sonntag stehen sich am Samstag erneut die Volleyball-Zweitligisten Blue Volleys Gotha und Mühldorf gegenüber. Im Rahmen der Qualifikation für die 1. Pokalrunde setzte sich das Team von Jonas Kronseder in Bayern knapp mit 3:2 durch und trifft nun nächsten Samstag (6. November) im Achtelfinale auf den Erstligisten WWK Volleys Herrsching.

Für eben jenen Höhepunkt haben sich die Verantwortlichen eine besondere Spendenaktion einfallen lassen. „Wir suchen für das Spiel Firmen und Privatpersonen, die einen Betrag pro gespielter Minute spenden wollen. Die Einnahmen sollen dem Nachwuchs zugute kommen, der im nächsten August mit der BSG Sömmerda ein Trainingslager in Tirol austragen möchte“, sagt Robert Werner vom Verein.

Der Rot-Weiß Erfurt Newsletter Wir versorgen Sie einmal in der Woche mit aktuellen Nachrichten, Hintergründen und exklusiven Interviews rund um den Thüringer Traditionsverein FC Rot-Weiß Erfurt. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Unter dem Motto „Jede Minute zählt – Gemeinsam für den Nachwuchs!“ legen die Spender eine Summe fest, die sie pro Minute der absolvierten Begegnung mit dem Erstligisten spenden wollen. Bei beispielsweise 1,50 Euro/Minute und einer Spieldauer von 70 Minuten kämen 105 Euro zusammen. „Für uns ist das ein toller Ansporn, dem Favoriten möglichst lange Paroli zu bieten, denn jede Minute zählt“, so Werner.

Als Gegenleistung werden alle Unterstützer mit ihrem jeweiligen Spendenbetrag auf den sozialen Plattformen des Vereins genannt. Weiterhin besteht die Möglichkeit, das Logo des Unternehmens auf dem Trainingslager-T-Shirt abzubilden (ab 1,50 Euro/Spielminute). Außerdem können sich alle Spender am Tippspiel beteiligen, wie lange die Begegnung dauert. Die Spender mit dem genauesten Tipps können signierte Mini-Volleybälle, Kalender und Karten für die Heimspiele der Blue Volleys gewinnen.

Interessenten können sich entweder über die sozialen Medien oder per E-Mail unter: marketing@vc-gotha.de melden.