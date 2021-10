Verletzungen überschatten Kreisoberliga-Topspiel zwischen Siebleben und Westring Gotha

Siebleben. Umkämpftes Derby endet mit 0:0. Sieblebens Trainer spricht von zwei verlorenen Punkten.

Die 218 Zuschauer sahen an diesem Samstag bei perfekten Bedingungen eine durchwachsene erste Halbzeit zwischen dem Ersten Siebleben und Dritten Westring. Beiden Mannschaften sah man von der ersten Minute an, dass sie dieses Spiel gewinnen wollten. Dementsprechend versuchte man früh mit viel Tempo das Spiel bestimmen. Etwas getrübt wurde die temporeiche Anfangsphase durch die schwere Verletzung von Richard Barth, welcher ohne gegnerische Einwirkung nach einem Kopfballduell umknickte und vom Platz getragen werden musste (22.).

Zum Leiden der Zuschauer verliefen die ersten 45 Minuten fast ausschließlich zwischen den beiden Strafräumen. Der bekannte letzte Pass wurde entweder ungenau gespielt oder von den beiden sehr wachsamen Abwehrketten abgefangen. Einzig Florian Bloß und Catalin-Viorel Zlataru gelang es durch zwei schöne Doppelpässe, sich durch die Abwehrreihe der Sieblebener zu kombinieren. Im Eins-gegen-eins behielt Jens Schuchardt die Nerven und lenkte Bloß´ Schuss in letzter Not zur Ecke (43.). Es sollte für den Sieblebener Rückhalt die letzte nennenswerte Aktion des Spiels werden, denn das war der einzige gefährliche Torschuss Westring Gothas über die gesamten 90 Minuten.

Der Rot-Weiß Erfurt Newsletter Wir versorgen Sie einmal in der Woche mit aktuellen Nachrichten, Hintergründen und exklusiven Interviews rund um den Thüringer Traditionsverein FC Rot-Weiß Erfurt. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Westring mit Kampf und Zweikampfhärte

Während Siebleben bisher vergeblich versuchte, das Spiel spielerisch zu lösen, kennzeichnete Westrings Spiel vor allem der Kampf und die Zweikampfhärte. Dies änderte sich auch in der zweiten Halbzeit nicht. Kendy Burckhardt, Sieblebens Trainer, beschrieb die zweite Halbzeit als „Spiel auf ein Tor.“ Sein Team habe gut gespielt, den hohen Erwartungen vor dem Spiel entsprechend, sich aber nicht für die harte Arbeit belohnt. Herauszuheben im Sieblebener Offensivspiel sei hier Marlon Bennet Körber, welcher mehrmals am Keeper der Gothaer Dragos Alin Popa oder den eigenen Nerven scheiterte (57., 60., 68.).

Die starke zweite Halbzeit Sieblebens wurde allerdings überschattet durch eine weitere schwere Verletzung von Domenik Gabriel. Sieblebens Flügelflitzer blieb nach einem Pressschlag am Boden und hielt sich schmerzerfüllt das Schienbein. Dieser Zweikampf führte zum zweiten Rettungswagen-Besuch an diesem Samstag plus einer Spielunterbrechung von rund acht Minuten, da der Rettungswagen auf dem Spielfeld parkte. Sören Lehmanns langen Freistoß aus dem linken Halbfeld konnte Popa nur unter Mühe über die Latte lenken (79.).

Dem Ruf eines Topspiels nur teilweise würdig

Nach dem Wiederanpfiff gelang es weder Siebleben noch Westring den Lucky Punch zu setzen. Und so endete das Derby folgerichtig 0:0. Die Spielzusammenfassungen könnten unterschiedlicher nicht sein. Während Alexander Roshkow, Stürmer der Gäste, das Spiel als „glücklichen Punkt für Westring“ bezeichnete, entgegnete Burckhardt, dass es eher zwei verlorene Punkte für seine Mannschaft sind.

Aus neutraler Sicht war es dem Ruf eines Topspiels nur teilweise würdig. Das Tempo und der Siegeswille waren bei beiden Teams vorhanden und zeigte sich auch vermehrt im Spiel des Tabellenführers aus Siebleben. Die Gäste fanden über die gesamte Spielzeit kaum spielerische Lösungen und suchten fast ausschließlich über lange Bälle und weite Abstöße den Weg in die gegnerische Spielhälfte. Beide Mannschaften müssen sich in den kommenden Wochen offensiv steigern.