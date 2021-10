Verrückte Schlussminuten in Wickerstedt

Weimar/Wickerstedt. Fußball-Kreisligist SV Am Ettersberg kassiert späten Ausgleich und überrascht mit einem bekannten Gesicht. Wer das ist, erfahren Sie hier.

Ein neues Gesicht, in der Region aber keineswegs unbekannt, präsentierte Fußball-Kreisligist SV Am Ettersberg an diesem Spieltag beim Auswärtsspiel in Wickerstedt.

Seit 1. Oktober trainiert nämlich Marco Willing die Mannschaft aus Ettersburg. Und bei der Eintracht erlebte er sofort eine außergewöhnliche Partie, vor allem eine verrückte Schlussphase. In der 70. Minute waren die Gäste durch Max Paul Pollmächer in Führung gegangen und als Marcus Schubarth in der 87. Minute noch erhöhte, schienen die drei Punkte sicher. Doch dann kam der erst 17-jährige Jason Riedel, der erst zehn Minuten zuvor eingewechselt worden war. In bester Bayerndusel-Manier (außer man spielt gegen Eintracht Frankfurt) traf er erst in der 90. Minute und nach einem langen Ball, den die Willing-Elf nicht klären konnte, zum 2:2-Ausgleich. „Natürlich sehr unglücklich für uns, aber ein Punktgewinn in Wickerstedt ist dennoch ein Erfolg. Wir sind froh, dass wir mit Marco Willing einen erfahrenen Trainer gefunden haben, der der Mannschaft in Zukunft noch mehr Stabilität verleihen kann“, sagte Bernd Kaufholz, Vereinsvorsitzender beim SV Am Ettersberg. Willing hatte zuletzt in Vieselbach in der Kreisoberliga Erfurt-Sömmerda den Trainerposten inne.

Neuer Tabellendritter ist die SG Moorental

An der Spitze der Tabelle hat sich derweil wieder etwas verschoben. Der FC Empor Weimar hat am Sonntag nämlich deutlich mit 6:1 bei der SG Lok Arnstadt gewonnen und profitierte von einem Remis der Kromsdorfer. Ben Sterner mit einem Dreier- und Lucas Thubauville mit einem Doppelpack sowie Kapitän Max Schrader erzielten die Treffer am Arnstädter Obertunk.

Die Kromsdorfer hingegen trafen auf eine motivierte Heimmannschaft, die kurz nach der Pause schon 3:1 führte. Die Gäste jedoch drehten das Spiel innerhalb von fünf Minuten durch Tore von Björn Wichmann (2) und Julius Tyrol. Das letzte Wort hatte aber Markus Am-stutz mit seinem zweiten Treffer zum 4:4-Endstand. Der erste Punkt für die Blau-Weißen.

Neuer Tabellendritter ist die SG Moorental. Das Team zeigte in Kranichfeld erneut seine Abwehrstärke und gewann mit 3:0 durch die Tore von Aleksandar Kostovski, Maximilian Laux und Nico Poddig. Nach zwei Siegen in Folge musste der BSC Apolda wieder eine Niederlage einstecken. Bei der Reserve des SV 09 Arnstadt unterlag man mit 1:3. Den einzigen Apoldaer Treffer erzielte Sebastian Wolf zum zwischenzeitlichen 1:2-Anschluss. Fortuna Großschwabhausen kassierte derweil in Elxleben die zweite Saisonniederlage mit 2:5.

Am kommenden Wochenende haben die Weimarer Teams spielfrei, beziehungsweise wurden die Partien aufgrund des Zwiebelmarktes verlegt. Dazu gehört auch das Topspiel zwischen dem TSV Kromsdorf und Empor Weimar.