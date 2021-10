Vier Auswärtstore reichen Langenorla nicht zum Sieg

Rothenstein. FSV Orlatal spielt in der Fußball-Kreisoberliga 4:4 in Rothenstein. So liefen außerdem die Partien der Kreisligisten, Staffel B:

SV 08 Rothenstein - FSV Orlatal Langenorla 4:4 (2:3)

In einer torreichen Kreisoberliga-Partie gab es eine gerechte Punkteteilung, obwohl die Gäste dreimal führten. Das 1:0 durch Barth glich Lange aus, Torjäger Barth ließ jedoch nicht lang auf die Antwort warten, ehe Krauße für die Reich-Elf eine zwei Tore Führung herausschoss. Büschel brachte die Heimelf ins Spiel zurück. Hatte der FSV vor der Pause Vorteile, so setzte Rothenstein im zweiten Abschnitt die Akzente und erzielte durch Schmutzler den Ausgleich. Doch der FSV ging durch Razavi erneut in Führung. Wünsch markierte in einer unterhaltsamen Partie den finalen Ausgleich.

FSV Schleiz II - FC Chemie Triptis 1:0 (0:0)

Eine auf hohem Niveau stehende Partie konnten die Schleizer für sich entscheiden. So war der FC-Keeper Flamm gegen Schmidt und Eichelkraut gefordert, der danach noch einmal knapp das Tor verfehlte. Auch die Gäste enttäuschten nicht. Die besten Möglichkeiten hatten Müller und Afghan per Kopf. Nachdem Nietsch für die Kunte-Elf das Tor knapp verfehlte, erzielte Picker eine Viertelstunde vor Schluss das Siegtor.

SG TSV 1860 Ranis - FSV Hirschberg 4:3 (2:2)

Erleichterung im Lager der Raniser, die die ersten drei Punkte verbuchen konnten. Die SG begann offensiv, lag durch Lindig und einem Eigentor schnell mit 2:0 in Führung. Die Gäste konnten durch Tore von Gablenz und Hagen noch vor der Pause den Ausgleich erzielen. Zu Beginn der zweiten Halbzeit hatten die Burgstädter Vorteile, sorgten durch Tore von Lindig und Hahn für die Vorentscheidung. Der FSV kam durch Wöllner zum Anschlusstreffer.

SG SV Gräfenwarth - SV 1990 Ebersdorf 3:3 (1:1)

Die Ebersdörfer begannen druckvoll, hatten bei zwei Alutreffern Pech. Stattdessen erzielte Zimmermann mit einem Freistoß die SG-Führung. Ebersdorf ließ sich nicht beirren, drehte durch Tore von Kirst, Schreck und Wiszowski die Partie und hatte nach einer Stunde den Sieg vor Augen. Die Platzherren zeigten eine tolle Moral und übten in der letzten halben Stunde viel Druck aus. Lohn war der Ausgleich durch einen Doppelpack des starken Jonuzi.

SG SV Grün-Weiss Tanna - TSV 1898 Oppurg 1:1 (0:0)

In einer guten Partie präsentierten sich die Oppurger zunächst mit optischen Vorteilen. Die SG kam nach einer Viertelstunde besser ins Spiel. So brachte die Heinisch-Elf nach einer Ecke den Ball nicht über die Linie, beim Steckpass von Woydt ließ sich der Gäste-Keeper von einem Golditz-Heber nicht überraschen und eine Hereingabe verpasste Dietrich knapp. Auf der Gegenseite war die Rudat-Elf in der 61. Minute erfolgreich. Nach einem Freistoß unterlief der SG von Bockner bedrängt ein Eigentor. Tanna belohnte seinen Kampf mit dem verdienten Ausgleich, den Gebhardt per Strafstoß erzielte.

SV Mossbach ll - SV Blau-Weiss 90 Neustadt ll 3:1 (1:1)

Die Spielanteile waren ausgeglichen, die besseren Chancen hatten die Mossbacher. Vor allem vor der Pause konnte sich Gäste-Keeper Mehlhos mehrmals auszeichnen, war bei der Führung durch Plietzsch aber machtlos. Die Gäste sorgten durch Köhlers Kopfbälle für Gefahr und konnten durch einen von Grau verwandelten Strafstoß den Ausgleich erzielen. Nachdem Mehlhos einen Strafstoß des SVM parierte, sorgten Plietzsch und Aland für die Entscheidung. Neustadt versuchte alles, hatte es aber in Unterzahl schwer.

SG VfR Bad Lobenstein lll - LSV 49 Oettersdorf 1:2 (0:0)

Nach der Niederlage in der Vorwoche fand der LSV wieder in die Erfolgsspur zurück, während die Heimelf die dritte Pleite in Folge kassierte. Dabei hatte die Wüstefeld-Elf einen Start nach Maß, führte in der 9. Minute durch Goll. Die Gäste besannen sich und konnten die Partie drehen. Zunächst erzielte Schmitz den Ausgleich, ehe Zölsmann zehn Minuten vor Schluss den Siegtreffer beisteuerte. Die SG warf alles nach vorn, schwächte sich selbst und konnte die Niederlage nicht mehr abwenden.

Das Spiel der Frauen SG Tanna wurde verlegt.