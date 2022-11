Vier Läufer aus dem Unstrut-Hainich-Kreis starten bei deutscher Cross-Meisterschaft

Unstrut-Hainich-Kreis. Ein Quartett hat für die Deutsche Crosslaufmeisterschaft am Samstag gemeldet. Allesamt sind kein Cross-Spezialisten. Und doch wird der Wettkampf für sie wichtig.

Es ist eine ihnen wenig vertraute Strecke, die auf sie bei den Deutschen Crosslauf-Meisterschaften am Samstag in Löningen in Niedersachsen wartet. Es geht über rund 4,2 Kilometer.

Erstmals seit vielen Jahren ist Creaton Großengottern mit einem Trio vertreten. Alle drei Starter aber sind keine Langstrecken-Spezialisten. Marion Stedefeld (Altersklasse 55) gewann in diesem Jahr zwei Medaillen bei den Weltmeisterschaften bei den Senioren – über 4 x 100 und 4 x 400 Meter, stand über 400 und 800 Meter bei den Deutschen Senioren-Meisterschaften auf dem Siegerpodest. Für Stedefeld wie ihren Vereinskollegen, 400-Meter-Athlet und 400-Meter-Hürdenläufer Marius Bartsch (U 18) aus Bad Langensalza, sind die Wettkämpfe vor allem eines: Willensschulung. Bartsch ist vergangene Woche, wie die Mühlhäuser Stabhochspringerin Charlotte Kroß, zum Thüringer Landeskader ernannt worden.

Setzekorns Achtungszeichen über 800 Meter

Der erste ganz große Wettkampf nach vielen Monaten mit Fußproblemen werden die Deutschen Meisterschaften für Sebastian Setzekorn. Der 800-Meter-Spezialist will sich zurückkämpfen zu alter Stärke, die er zuletzt bei einem Hallensportfest in Erfurt aufblitzen ließ. Mit zwei Minuten und fünf Sekunden gelang ein vielversprechender Auftakt in die Hallensaison.

Willensschulung werden die Deutschen Meisterschaften auch für Emma Herwig (U18/SV 1899 Mühlhausen) sein. Im Sommer gewann sie bei den Deutschen Jugendmeisterschaften über 2000 Meter Hindernis die Bronzemedaille und erfüllte sich damit einen Traum. Erneut wurde sie nun in den Bundeskader berufen und wird in Löningen ihren letzten großen Wettkampf für den SV 1899 Mühlhausen bestreiten. Danach wechselt sie zum Erfurter LAC.