Vier neue Billard-Landesmeister werden in Eisenach gekürt

Eisenach. Thüringens beste Poolbillardspieler messen sich am langen Wochenende in der Wartburgstadt. Auch der Ausrichter hat einige heiße Eisen im Feuer.

Am verlängerten Wochenende rollen in Eisenach nonstop die Kugeln auf dem grünen Tuch. Der im vergangenen Jahr gegründete BC Blackpool Eisenach ist in seinem Spiellokal am Jakobsplan 10 bis Montag Ausrichter der Thüringer Poolbillard-Landesmeisterschaft der Herren in vier verschiedenen Disziplinen. Wettkampfbeginn an allen Tagen ist 10 Uhr.

Gekürt werden die neuen Meister im 14/1-Spiel, im 8-Ball, 9-Ball und 10-Ball. Die meisten Teilnehmer, exakt 23, haben sich für die Entscheidung im 9-Ball am Sonntag angemeldet. Mehrere heißen Eisen im Feuer hat der Ausrichter, dessen erste Mannschaft in der Poolbillard-Regionalliga Nord zuletzt in Hamm und Dortmund zwei weitere 1:5-Niederlagen einstecken musste und weiter Tabellenschlusslicht ist. Beim Titelkampf können die Röhl, Farkas und Co nun aber mit ruhiger Hand ohne Druck aufspielen. Vereinschef Toralf Hensel hofft auf einige Besucher, die den Assen über die Schultern schauen können und dann wohl feststellen, dass Billard mehr als ein Kneipensport ist.