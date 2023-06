Vom U20-Finale mit Köln in die Waldstraße: Eispiraten holen Junioren-Nationalspieler

Crimmmitschau. Eishockey-Zweitbundesligist nimmt Alexander Schmidt unter Vertrag. Verteidiger kommt vom Nachwuchs der Kölner Haie

Die Eispiraten Crimmitschau können einen weiteren Zugang für die Spielzeit 2023/24 präsentieren: Der 20-jährige Verteidiger Alexander Schmidt wechselt aus dem Nachwuchs der Kölner Haie an die Waldstraße und erhält bei dem Eishockey-Zweitligisten die Trikotnummer 12.

„Mit Alex sind wir auf unserer Suche nach einem robusten und rechtsschießenden U21-Verteidiger fündig geworden und erhoffen uns eine ähnliche Entwicklung, wie sie beispielsweise auch Ole Olleff bei uns genommen hat“, sagt Teammanager Ronny Bauer.

„Ich freue mich sehr, in der kommenden Saison vor den Eispiraten-Fans spielen zu dürfen. Ich gehe in mein erstes Profijahr und freue mich riesig auf die neue Herausforderung und darauf, alle bald kennenlernen zu dürfen“, erklärt Neuzugang Alexander Schmidt.

Alexander Schmidt, der gebürtiger Kölner ist, durchlief in seinem Heimatclub den kompletten Nachwuchs und bestritt in den vergangenen Spielzeiten 89 Partien in der DNL U20. Dabei gelangen dem Defensivmann neben elf Treffern auch 15 weitere Vorlagen. Der deutsche Junioren-Nationalspieler konnte in der abgelaufenen Saison zudem erstmals Erfahrungen im Profibereich sammeln. Für die Füchse Duisburg lief der 20-Jährige zwölf Mal in der Oberliga Nord auf und erzielte dabei auch einen Treffer. Im mit 2:5 verlorenem Finale der U20-Meisterschaft von Köln gegen Mannheim steuerte er das 1:4 bei.

Der derzeitige Eispiraten-Kader

TorOleg Shilin, Christian SchneiderAbwehr

Mario Scalzo, Ole Olleff, Felix Thomas, Max Balinson, Alexander SchmidtAngriff

Colin Smith, Vinny Saponari, Scott Feser, Dominic Walsh, Thomas Reichel, Lucas Böttcher, Tamás Kánya, Jannis Kälble