Von Extrarunden, Medaillen und Flügelschlägen – Erfurter Lauf-Heroen sammeln für Kinder

Erfurt. Mit einem Freundschaftslauf durch die Geraaue rief der USV Erfurt zur Unterstützung von Kindern, die von Aids betroffen sind, auf. Auch sehr Betagte und Weithergereiste machten sich in die Spur.

Odette Schirmbacher hat in den letzten Jahren viele Laufmedaillen gesammelt. Die Medaille vom Samstag ist für die Erfurterin eine ganz besondere. Sie ist von Hand gefertigt aus Holz und zeigt einen Schmetterling, „ein Symbol dafür, dass jeder kleine Flügelschlag die Welt bewegen kann“, sagt die aus Würzburg stammende Initiatorin der Freundschaftslaufserie, Sandra Wukovich.

Während Schirmbacher praktisch nur aus der Haustür zum Start am Auensee fallen musste, kamen drei der Teilnehmer am Samstag extra aus Bad Hersfeld angereist. Über den Aufruf in der Zeitung hatte indes der 85-jährige Bernhard Schorcht vom Spendenlauf erfahren und wollte es sich nicht nehmen lassen, eine Runde mit den anderen Aktiven durch sein Laufrevier im Rieth zu laufen. Der 27-fache Rennsteigläufer vom Jenaer Ruder- und Seesportverein engagiert sich auch selbst für Spendenläufe in Thüringen. Jens Finger und Elke Hottenrott vom USV Erfurt wollten eigentlich je zwei Runden laufen, stiegen aber nach einer kurzen Pause nochmals auf der vierten Runde ein.

Da die vom USV-Präsidenten ausgesuchte Runde etwas zu kurz war, liefen alle Teilnehmer am Ende noch eine Extrarunde um den Auensee. Der Erfurter Andreas Rudolf hängte sogar noch eine Runde extra an, um seinen 25 Kilometer-Vorbereitungslauf für den Berlin-Marathon zu komplettieren. Ihm gefiel es so gut, dass er überlegt, sich dem USV-Laufteam anzuschließen.

Am Ende des Tages kamen übrigens über 200 Euro Spenden zusammen. Damit wird die vom Verein Be Your Own Hero organisierte Ferienfreizeit für Kinder, die von Aids betroffen sind, unterstützt.