Von zwei Jahren Pause nichts zu sehen bei Erfurts Rugbytalenten

Erfurt. Erfurter Nachwuchs überzeugt beim Start der 7er-Meisterschaftsrunde. Um konkurrenzfähig zu bleiben, sucht der Edith-Stein-Schulsportverein nach neuen Talenten.

Besser hätte man sich den Wiedereinstieg in den Spielbetrieb für den Erfurter Rugby-Nachwuchs nicht vorstellen können. Bei besten Wetter- und Platzbedingungen kamen am vergangenen Samstag, 25 Monate nach dem letzten Heimturnier, im Cyriaksgebreite Spielerinnen und Spieler aus Radebeul, Leipzig, Halle und Erfurt zusammen, um den langersehnten Auftakt der mitteldeutschen 7er-Meisterschaftsrunde auszuspielen. Wer gedacht hätte, die Spieler des Edith-Stein-Schulsportvereins (ESSV) hätten nach dieser langen Durststrecke das Spiel mit dem Ei verlernt, wurden schnell eines Besseren belehrt. Wie schon bei vielen Turnieren in der Vergangenheit überzeugten die Erfurter Mannschaften mit herausragendem Ballhandling, sauberen Tacklings und beeindruckenden Einzelaktionen. In der U12 wurde die SG aus Sachsen und Sachsen-Anhalt mit 45:0 und 45:5 regelrecht vom Platz gefegt. Die U14, die ohne Spielerfahrung in die neue Altersklasse gerutscht ist, bezwang den RC Leipzig mit 30:15 und 40:30.

Um konkurrenzfähig zu bleiben, sucht der ESSV nach weiteren Talenten, um seine Teams zu verstärken. Auch Neueinsteiger sind willkommen.

Wer sich im Rugby ausprobieren will, kann sich melden: nachwuchs@rugby-erfurt.de