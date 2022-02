Vor dem Spitzenspiel der Handball-Thüringenliga: Schweigeminute wegen Ukraine-Krieg

Hermsdorf. Mit einem Gänsehautmoment begann das Spitzenspiel der Handball-Thüringenliga. Beide Teams positionierten sich gegen den russischen Einmarsch in die Ukraine.

Es war ein Gänsehautmoment. Vor dem Spitzenspiel der Handball-Thüringenliga setzten beide Teams des SV Hermsdorf und des ThSV Eisenach II, das Schiedsrichtergespann und die über 200 Zuschauer in der ausverkauften Werner-Seelenbinder-Halle in Hermsdorf mit einer Minute des stillen Gedenkens ein klares Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine, für Frieden. Die Eltern der Eisenacher Spieler Qendrim und Armend Alaj flüchteten in den 90er Jahren vor dem Krieg im Kosovo nach Deutschland. Direkt betroffen von den schlimmen aktuellen Ereignissen ist Hermsdorfs Spieler Oleksandr Petrov. Er fehlte am Samstag verständlicherweise. Am Freitagabend brach Petrov auf, um seine flüchtende Schwester mit ihren Kindern nach Hermsdorf in Sicherheit zu bringen.

Der Handball ist in solchen Tagen Nebensache. Nur zur Vollständigkeit: Nach dramatischer Partie verlor Eisenachs Zweite denkbar knapp. Vier Sekunden vor Ultimo erzielte Hermsdorfs Felix Reis den 30:29-Endstand.