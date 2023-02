VSV Jena 90 lädt zum Ostderby ins Sportforum

VSV-Coach Christian Schumann und Kapitän Falko Ahnert freuen sich auf das einzige Ostderby in der dritten Liga, für das sie am Freitag im Sportforum den VSV Oelsnitz empfangen.

Jena. Am Freitag empfangen die Volleyballer von Christian Schumann für ihre Playdown-Begegnung den VSV Oelsnitz samt Fans im Sportforum

Naturgemäß geht es recht stimmungsvoll zu, wenn ein Team des 1. VSV Jena 90 zum Heimspiel lädt – jeder eigene oder gegnerische Punktgewinn wird mit Musik aus dem VSV-Kanon unterlegt, der Klassik („Orpheus in der Unterwelt“), Folklore („Zorbas Dance“), Zeitgeistiges (Domiziana, Nina Chuba, bella bazz x Ot), Homonymes („Mein Block“), Rock („Ain’t Talkin’ ‘bout Love“) sowie die eine oder andere akustische Grausamkeit („Der Zug hat keine Bremse“) beinhaltet. Am Freitag indes werden sich zu den gängigen Klängen auch noch die stimmgewaltigen Fans des VSV Oelsnitz gesellen, die zugegen sein werden, wenn ihr Team ab 20 Uhr für das einzige Ostderby in der dritten Liga im Jenaer Sportforum gastieren wird.