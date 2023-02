VSV Jena 90: Sieg in knackigen drei Sätzen

Jena. Der Auswärtstermin der Volleyballer des VSV Jena am Samstag im Landkreis Fürth war von Erfolg gekrönt

Der Auswärtstermin der Volleyballer des VSV Jena am Samstag im Landkreis Fürth war von Erfolg gekrönt: in knackigen drei Sätzen (26:24, 25:23 und 26:24) triumphierten die Mannen von Trainer Christian Schumann über den TSV Zirndorf – und dank ihres nunmehr neunten Sieges bleiben die Saalestädter auch weiterhin das Maß aller Dinge in der Abstiegsrunde der dritten Liga. Zum besten Akteur in den Reihen des VSV Jena wurde indes Außenangreifer Erik Turek gekürt.