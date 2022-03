Jena. Am Sonntagabend wirkte Christian Schumann groggy, aber auch zufrieden – immerhin obsiegten seine Volleyballer gegen den Tabellenführer aus München. Wer ihn dabei besonders beeindruckte und was Christian Schumann am meisten imponierte, erfahren Sie hier… Und dann war da ja auch noch dieser eine VSV-Protagonist, den der Trainer am Vorabend der Partie darum bat, doch bitte nicht auf Party zu gehen. Doch lesen Sie selbst...