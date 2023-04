Wacker Gotha betreibt Chancenwucher im Landesklasse-Derby gegen Waltershausen

Waltershausen. Die Elf von Norman Bonsack lässt klarste Möglichkeiten liegen und spielt nur 2:2. Siebleben überrascht den Dritten Hildburghausen

Die Einen konnten ihr Glück kaum fassen, die Anderen haderten mit dem Schicksal - beim 2:2 des FSV Waltershausen gegen Wacker Gotha schluderten die Gäste derart mit ihren Möglichkeiten, dass die Grün-Weißen einen unerwarteten Punktgewinn feiern konnten.

Dabei ging es für das Team von Norman Bonsack gut los. Patrick Scholz erkannte früh, dass Torwart Dominik Werner etwas falsch stand und traf flach ins lange Eck zum 0:1 (3.). Zwar vergab Dat Le Duc im Gegenzug (4.), doch danach beherrschte der Gast klar die Szenerie, ließ aber selbst hundertprozentige Chancen aus. Immer wieder scheiterte man an Werner, der sich mitunter kaum gegen die Schüsse „wehren“ konnte.

Den Chancenwucher nutzte Waltershausen im zweiten Durchgang gnadenlos aus. Zunächst nahm Felix Döll ein Zuspiel von Le Duc auf, umkurvte Keeper Frederic Böttner und schob zum 1:1 ein (54.). Drei Minuten später fand ein langer Diagonalball Max Machleb, der flach in die Mitte auf den heranstürmenden Lucas Jungheinrich ablegte - 2:1 (57.). Damit stellten die Grün-Weißen den Spielverlauf auf den Kopf und hatten durch Le Duc auf einmal sogar die Chance zum 3:1, als er an Büttner scheiterte (65.).

Wacker berappelte sich, spielte wieder nach vorn und besaß weitere Riesen. So Ernst Gorf, der am Pfosten scheiterte (73.). Erst Lukas Kehr stellte per Kopf den hochverdienten Ausgleich her (79.). Zu mehr reichte es aber nicht, weil die Hausherren clever verteidigten und Gotha zu schludrig spielte.

Ortsrivale Siebleben überraschte hingegen den Dritten Hildburghausen und holte einen 2:1-Erfolg. Grundlage für den Sieg legten die „Lehmänner“. Zunächst war Michele Lehmann kurz vor der Pause erfolgreich (42.), später erhöhte Sören auf 2:0 (52.). Der Anschluss durch Jens Hirschfeld kam zwar schnell (57.), doch für mehr reichte es beim Gast nicht mehr.

Bereits am Freitag gewann der FSV Ohratal gegen Kaltennordheim ohne Probleme mit 7:0 und festigte so die Tabellenführung. Am Sonntag empfängt Fahner Höhe II den Letzten Eisenach.