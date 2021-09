Wartburgkreis-Sportschützen beweisen gutes Auge

Dippach. Vater und Sohn Pickert sowie Kurt Schäfer erbeuten beim Bundespokalschießen zwölf Medaillen.

Nach langer Wettkampfpause hat es der Bund Deutscher Sportschützen (BDS) geschafft, einen Schießwettbewerb unter strengen Auflagen zu veranstalten. In Philippsburg in Baden Württemberg fand das „Bundespokalschießen des BDS 2021“ statt.

Der BDS-Schützenverein „Wartburgkreis“ mit Sitz in Dippach war mit drei Teilnehmern am Start, die beachtliche zwölf Medaillenränge verbuchten. Elian Pickert gewann dreimal Gold, einmal in der Jugend- und zweimal in der Schützenklasse. So mit der Repetierflinte, optische Visierung, als er mit 137 Ringen neun Konkurrenten hinter sich ließ. Zudem brachte er vier Silbermedaillen mit nach Hause. Vereinsvorsitzender Kurt Schäfer holte sich in der Altersklasse zweimal Gold und einmal Silber. Die Nase vorn hatte er mit dem Zielfernrohrgewehr KK mit 290 Ringen und mit dem Sportgewehr SL KW optische Visierung, als er sich hauchdünn mit einem Ring Vorsprung behauptete. Das gute Abschneiden rundete Kay Pickert (Schützenklasse) mit je einer Silber- und Bronzemedaille ab.

Mit der 24-fachen Deutschen Meisterin Antonia Schäfer wäre die Ausbeute vermutlich noch besser ausgefallen. Doch die Tochter des Vereinschefs hatte einen triftigen Grund, den Wettkampf auszulassen. Sie genießt ihre Flitterwochen.