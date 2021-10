Warum die Nachwuchsarbeit der Waltershäuser Ringer Früchte trägt

Torgelow. Nachwuchs belohnt sich bei der Nachwuchs-DM in Torgelow mit guten Platzierungen im Top10-Bereich.

Am vergangenen Wochenende versammelten sich die besten Ringer der Bundesrepublik Deutschland im Alter von 13 und 14 Jahren im pommerschen Torgelow. Unter den insgesamt sieben Thüringer Athleten gingen vier Waltershäuser an den Start.

Für alle war es die erste Deutsche Meisterschaft überhaupt. Die beste Platzierung der Grün-Weißen erzielte Jamiro Bouktab im Limit bis 57 kg. Er startete mit zwei Siegen und einer Niederlage, bevor er dem späteren Deutschen Meister Robin Willer aus der Pfalz gegenüber stand. Trotz vorzeitiger Niederlage verlangte Jamiro dem Pfälzer alles ab und zeigte, dass er mit den Besten mithalten kann. Anschließend gewann er den Finalkampf um Platz sieben und verabschiedete sich achtbar von den Meisterschaften.

Internes Duell geht an Hörcher

In selbiger Gewichtsklasse startete Tom-Louis Trenker. Der Sportschüler erwischte ein schweres Los und musste gleich im ersten Kampf eine Niederlage gegen den späteren Vizemeister Bellscheidt aus Nordrhein-Westfalen einstecken. Der nächste Kampf war ein typischer Schlagabtausch, bei dem Tom leider den Kürzeren zog. Nach den beiden Niederlagen war das Turnier für ihn leider beendet. Auch in der Gewichtsklasse bis 80 kg waren zwei Waltershäuser am Start, die gleich im ersten Kampf aufeinander trafen. Hier besiegte Linus Hörchner seinen Vereinskollegen Elias Rink auf Schultern. Elias zeigte aber anschließend seine Klasse und zermürbte Artur Veliev aus Fulda mit 10:0-Punkten. Am Ende ein sehr achtbarer zehnten Platz für den Hörselgauer. Linus landete im Endklassement kurz davor auf Rang acht. Hier war sogar deutlich mehr drin. Aber diesen Schritt wird Linus sicherlich im kommenden Jahr machen, wenn er dann der ältere Jahrgang in seiner Altersklasse ist.

Für das Team Thüringen sprangen am Ende sogar zwei Bronzemedaillen durch Tim Kuhschmerz (38 kg) und Raphael Titze (52 kg) heraus, die beide für den AVJC Zella-Mehlis starten.