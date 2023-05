Pliezhausen. Felix Jahn und Lukas Peter hatten sich einiges vorgenommen. Die beiden Langsprinter des Leichtathletik Clubs (LC) Jena gingen am vergangenen Sonntag beim Internationalen Läufermeeting über die krummen Strecken in Pliezhausen in Baden-Württemberg an den Start, doch es gab das etwas, auf das sie keinen Einfluss hatten...