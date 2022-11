Jena. Am Samstagvormittag ereilte Daniel Sander die Nachricht über die Absage der Landesklasse-Partie in Bad Lobenstein – was seine erste Reaktion war, wie es um sein Team dieser Tage bestellt ist und was er über den kommenden Gegner aus Neustadt, immerhin Tabellenführer, zu sagen hat, erfahren Sie alles hier…