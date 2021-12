Wasser, Obstkorb und Pizza

Lübtheen/Greiz. Der dritte Platz in der Bundesliga Ost war Greiz nicht mehr zu nehmen, das 10:16 in Lübtheen wurmt die Greizer dennoch

Trainer Tino Hempel ist hin und her gerissen. Platz drei nach der Hauptrunde in der Bundesliga Ost ist ein starkes Ergebnis, das Weiterringen in der Play-off-Runde und die Qualifikation für die Bundesligasaison 2022/23 wurde erreicht. „Doch es war mehr drin“, sagt Tino Hempel, nennt die Niederlage mit einem Punkt im Auftaktkampf beim Gruppensieger Kleinostheim und die Niederlagen gegen den Gruppenzweiten Markneukirchen. „Wenn und Aber nützt nichts mehr. Wir haben alles in allem tolle Kämpfe gemacht, freuen uns auf die Auslosung am Sonnabend.“ Die Gruppensieger und -zweiten sind gesetzt. Greiz muss mit einem starken Gegner rechnen in der Runde der besten 16 deutschen Ringervereine. In der Gruppe Südost stecken mit Burghausen, Schorndorf, Nürnberg und Lichtenfels in Greiz bekannte Staffeln in der Lostrommel. Die Gruppen Südost (Heilbronn) und Südwest (Köllerbach) haben am Sonnabend noch einen Kampftag vor sich, da sie mit sieben Mannschaften in die Hauptrunde gegangen sind. Ihren letzten Kampf in der Bundesliga Ost verloren die Greizer Bundesligaringer beim RV Lübtheen mit 10:16. Sven Cammin (1), Dawid Karecinski (3), Igor Besleaga (2) und Alex Szöke (4) holten die Greizer Mannschaftspunkte, damit allesamt im griechisch-römischen Stil. „Wir haben die Mannschaft so aufgestellt, dass wir gewinnen können - und das war auch möglich“, sagt der Trainer. „Da keiner an unserem dritten Platz mehr ruckeln konnte, haben wir die Mannschaft mit unseren Punktebringern bestückt und eigenen Ringern, die sonst nicht so im Rampenlicht stehen, eine Chance gegeben.“ Mit einem Altersdurchschnitt von 24 Jahre sei das die „jüngste Greizer Bundesligastaffel gewesen“. Und wie schon in vorherigen Kämpfen fehlte der eine andere Punkt, um noch besser dazustehen. Igor Besleaga fehlte beim 8:1-Punktsieg ein Zähler, um statt zwei, dann drei Mannschaftspunkte zu erkämpfen. Richard Schröder hat den Kampf im Griff, kämpft in der zweiten Runde nicht mehr so aggressiv, reagiert, statt agiert und verliert mit 4:5. „Dafür sind es noch junge Ringer, Fehler passieren. Nur draus lernen müssen wir“, sagt Tino Hempel. Ein Genuss sei es wieder gewesen Vizeweltmeister Alex Szöke (98 kg) beim klaren Sieg über Artur Omarov zu beobachten. Im Hinkampf hatte Schwergewichts-Europameister Alin Alexuc Ciurariu mit 1:1 (letzte Wertung) gegen den Lübtheener einen Mannschaftspunkt erkämpft. „Das zeigt, wie stark er ist. Alex hat sich überragend entwickelt. Er fühlt sich wohl bei uns in Greiz. In Lübtheen war sein Vater mit an der Matte“, berichtet Tino Hempel. Der 52-Jährige war angetan, was die Gastgeber auf die Beine stellten. „In der Kabine stand Wasser und ein Obstkorb bereit. Nach dem Kampf gab es für alle Pizza. Eine feine Geste“. Halb drei in Nach erreichte der Bus die Heimat. Zur Ruhe kommt aber auch ein erfahrener Coach nach einem Bundesligakampf nicht, zu viel schwirrt im Kopf umher. „Wir haben einen Riesenaufwand betrieben, um eine Top-Mannschafts zu stellen. Wir hätten in jedem Heimkampf eine volle Halle haben können.“ Doch auch ihn beschleicht manches Mal das Gefühl: Na ja, wir haben es eben durchgerungen - und wischt den Gedanken wieder weg. „Wir können stolz sein. In keiner der Bundesligahallen, die wir bereist haben, war die Ausstattung, das Catering so gut wie bei uns. Als Verein, wir machen das alles ehrenamtlich, haben wir noch mehr zusammen gefunden.“ Stand jetzt wird das Play-off-Achtelfinale am 8. und 15. Januar 2022 gerungen. „Wir gehen es an, freuen uns auf einen starken Gegner.“