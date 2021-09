Wechsel an der Vereinsspitze des MSC Schleizer Dreieck

Schleiz. Beim Motorsportclub Schleizer Dreieck ist man trotz Corona zufrieden mit den Sportjahren 2020 und 2021. Dennoch kam es zu einem Wechsel an der Spitze.

Mit großer Mehrheit hat die Mitgliederversammlung des MSC Schleizer Dreieck Jörg Langer als neuen Vorsitzenden des Clubs gewählt. Die bisherige Vorsitzende Anke Hasse hatte sich aufgrund privater Gründe nicht mehr zur Wahl gestellt.

Damit endet nach über sieben Jahren eine erfolgreiche Ära, in der Anke Haase den Verein gemeinsam mit dem im Jahr 2014 neugewählten Vorstand aus einer schwierigen wirtschaftlichen Situation auf gesunde finanzielle Beine gestellt hat und sportlich nach vorn brachte.

„Wir fahren jetzt zwei internationale Deutsche Meisterschaften, Supermoto und Dreieckrennen, in Schleiz und haben ein gutes Verhältnis zu den Motorsportverbänden und Veranstaltern der verschiedenen Rennserien. Nun ist es Zeit, den Staffelstab an einen neuen Vorstand zu geben, der den eingeschlagenen Weg fortführen wird“, sagt die bisherige Vorsitzende.

Janine Ulmer und Enrico Lauterbach neu mit dabei

Neben Jörg Langer wurden der bisherige Schatzmeister Marcel Wobser, Pressesprecher Achim Strauss, Clubwart Michael Krings und die Jugendleiterin Katharina Langer wiedergewählt.

Neu im Vorstand des Vereins sind als Sportwart der Schleizer Enrico Lauterbach und die Oettersdorferin Janine Ulmer als stellvertretende Vorsitzende. Die anwesenden Mitglieder erhielten zuvor durch den Vorstand einen umfassenden Rechenschaftsbericht über die Jahre 2019 und 2020.

2022 wieder zwei IDM-Veranstaltungen am Schleizer Dreieck

„Wir haben das schwierige Jahr 2020 gut überstanden und dank des ADAC und unserer Helfer, Sponsoren sowie Mitglieder mit einem ausgeglichenen Finanzergebnis abgeschlossen. 2021 sieht es durch zwei gute Veranstaltungen und die Unterstützung hinsichtlich der Supermoto-IDM ebenfalls sehr gut aus. Wir können somit als Verein in die Verbesserung der Infrastruktur der Rennstrecke investieren“, sagt Schatzmeister Marcel Wobser.

Erfreuliches gab es zudem bei der Mitgliederschaft – insgesamt 27 Mitglieder wurden für 25, mehr als 30 bis zu 45 Jahren Mitgliedschaft geehrt.

Mit Klaus Hofer und Rolf Becher wurden zwei Personen zu Ehrenmitgliedern ernannt. Aktuell zählt der Verein rund 200 Mitglieder.

„Wir möchten auch 2022 beide IDM-Veranstaltungen austragen, die Erneuerung der Tribünen fortsetzen und kleinere Projekte rund um die Strecke umsetzen. Außerdem wird sich der Verein weiterhin helfend an die Seite der Veranstalter am Dreieck stellen“, sagt der neue Vorsitzende Jörg Langer in seinen Schlussworten.