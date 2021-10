Weimarer Basketballer treffen auf weiteren Favoriten

Weimar/Breitengüßbach. Die Regionalliga-Basketballer von Culture City Weimar sehen sich in Breitengüßbach als Außenseiter.

Mit einem Auswärtsspiel beim TSV Breitengüßbach wartet am Samstagabend die nächste hohe Hürde auf die Basketball-Riesen von Culture City Weimar. Die Mannschaft von Cheftrainer Farsin Hamzei gastiert ab 18 Uhr beim aktuellen Tabellenführer der Regionalliga Südost, bricht trotz des Heimsieges gegen TTL Bamberg am zurückliegenden Wochenende als Außenseiter in Richtung Oberfranken auf.

Die Gastgeber übernahmen nach zwei Siegen gegen Würzburg (88:51) und in Veitshöchheim (60:56) die Tabellenführung, zählten allerdings auch schon vor ihren erfolgreichen Saisonauftakt zum Kreis der Meisterschaftsanwärter. „Wir gastieren bei einem der absoluten Topfavoriten der Liga. Der Kader der Breitengüßbacher ist sowohl qualitativ als auch quantitativ enorm stark besetzt. Der TSV hat viele routinierte sowie individuell starke Spieler in seinen Reihen, die zum Teil über Bundesligaerfahrung verfügen“, sagt Culture-City-Coach Farsin Hamzei.

„Völlig unabhängig von unserer Rolle als klarer Außenseiter fahren wir nach Oberfranken, um den Gegner mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln zu ärgern. Dann werden wir sehen, was am Ende herauskommt. Wichtig ist, dass unsere Jungs aus diesen Duellen lernen und die Erfahrungen mitnehmen, um sich individuell aber auch als Mannschaft weiterzuentwickeln,“ so Farsin Hamzei.

Jahrelang galt der TSV Breitengüßbach als Kaderschmiede von Ex-Serienmeister Bamberg und damit auch zu den ersten Anlaufpunkten hochtalentierter Nachwuchsakteure, sowohl aus dem Einzugsgebiet als auch überregional. Namhafte Nationalspieler und Ex-BBL-Akteure wie Steffen Hamann oder Tim Ohlbrecht durchliefen das Kooperations- und Ausbildungsprogramm des TSV, der nach zahlreichen Spielzeiten in Deutschlands zweithöchster Spielklasse den Weg in die Regionalliga antreten musste. Nicht zuletzt durch das verstärkten Engagement von Brose Bamberg in Baunach und beim BBC Coburg sortierte sich Rangordnung des fränkischen Basketballs im Verlauf der vergangenen Jahre neu.