Weimarer Volleyballer schlagen selbst bei Flutlicht noch Bälle

Weimar. Der Volleyball-Nachwuchs der SVV Weimar erlebte ein ereignisreiches Feriencamp in Ohrdruf.

Die Spielvereinigung Volleyball Weimar hat auch in diesem Jahr, fast schon traditionell, ein Trainingscamp für den eigenen Nachwuchs in Ohrdruf veranstaltet.

Mit 26 Mädchen und Jungen wurde die Teilnehmerzahl der letzten Jahre übertroffen. Nach dem Aufbauen der Zelte startete das Trainingslager mit einer ersten sportlichen Stunde. In den nächsten Tagen wurde jeden Tag trainiert. Die drei Betreuer vor Ort wurden jeden Tag von guten und erfahrenen Trainern aus Weimar unterstützt. Die beiden Studenten Noah Grunert und Marvin Krüger trainierten in der Halle die Athletik und konnten ihr Wissen aus dem Studium einsetzen.

Trainingseinheit im Sand

Mit dabei waren noch die Trainer Anja Günther, David Hager, Karsten Schnabel, Marleen Schmidt, Robert Henker, Sabine Häusler, Theresa Bialas und Thomas Traut. Die Mädchen und Jungen konnten so ihre Fähigkeiten in den Grundtechniken verbessern. Fortschritte im Volleyball wurden jeden Tag sichtbar und so gab es für alle Teilnehmer immer kleine Erfolge. Außerdem wurde mal probiert, wie das örtliche Eis so schmeckt. Das farbenfrohe Schloss in Ohrdruf konnte, zumindest der Innenhof, besichtigt werden. Es ist derzeit noch geschlossen, aber der Schlossverwalter öffnete für die Gruppe die Tore. Das Wetter ermöglichte es, auch die Beachvolleyball-Plätze zu nutzen und eine Trainingseinheit im Sand zu absolvieren.

An den Abenden wurden viele Werwölfe gejagt, Stockbrote gemacht, am Lagerfeuer gesessen und viel geredet. Manche bekamen gar nicht genug Bewegung und spielten auch noch unter Flutlicht mit dem geliebten Ball.