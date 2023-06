Weimarerin Frieda Foerster dominiert trotz Lampenfieber

Bernau. Ein Quartett von Seishin Weimar sammelt Medaillen bei den Deutschen Schülermeisterschaften im Ju-Jutsu.

Sieben Medaillen sicherte sich der Verein Seishin Weimar bei den Deutschen Schülermeisterschaften im Ju-Jutsu sowie Brasilianischen Ju-Jutsu (BJJ) in Bernau.

Frieda Foerster hatte ordentlich Lampenfieber, doch Trainer und Vereinschef Christian Zink war sich sicher: „Das ist heute dein Tag. Du wirst zweimal Deutsche Meisterin.“ Er sollte recht behalten. In der U16 ließ sie der Ju-Jutsu-Konkurrenz keine Chance und zeigte starke Techniken. Auch in der brasilianischen Variante war sie einen Tag später dominant unterwegs und hatte zwei Goldmedaillen sicher. Pablo Francesco Peronaci musste am ersten Tag noch ein wenig Lehrgeld zahlen, konnte sich aber später die Bronzemedaille sichern. Jara Zink, die dritte U16-Athletin im Bunde, freute sich über Rang vier und eine Silbermedaille am zweiten Tag.

Tylor Hoehne startete in der U18 und scheiterte nur knapp am doppelten Titelgewinn. Nach Silber am ersten Tag gab es auch dank starker Kondition im BJJ die Goldmedaille um den Hals. „Auch möchten wir uns über das Zusatztraining bei den Judoka des PSV Weimar bedanken. Das hat uns in der Vorbereitung auf die Meisterschaften definitiv geholfen“, sagte ein überaus glücklicher Christian Zink.