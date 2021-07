Weimars Rollstuhlfechter Haupt weiter in der Weltspitze

Warschau/Weimar. Der Weimarer Rollstuhlfechter Julius Haupt startet in Warschau bei der Team-WM und anschließend im Weltcup.

Fast schon eine Art Wettkampfmarathon hat Julius Haupt vom PSV Weimar, Thüringens erfolgreichster Rollstuhlfechter, hinter sich.

Bei der Teamweltmeisterschaft im Säbel gelang ihm mit seiner Mannschaft fast die Sensation im Viertelfinale gegen Russland. In dem bis zum Schluss engen Gefecht musste sich das deutsche Säbelteam am Ende aber knapp mit 42:45 geschlagen geben. In den Platzierungsgefechten siegte man später gegen Frankreich und belegt somit mit Platz sechs. Eines der besten Ergebnisse deutschen Mannschaft bei einer Weltmeisterschaft in den vergangenen Jahren. Danach folgte im Weltcup der Teamwettbewerb im Degen, wo Haupt mit seinem Team den fünf Platz belegte.

Doch nicht nur mit dem Team war der Weimarer dabei, natürlich wollte er sich auch im Einzel beweisen. Mit seiner Paradewaffe, dem Florett, ging er an den Start. Mit einer taktisch starken Leistung gegen den Dritten der vergangenen Paralympics von Rio, dem Polen Nalewajek, zog Haupt mit einem 15:12-Erfolg ins Viertelfinale ein. Mit dem Franzosen Tokatlian focht Haupt bis Mitte des Gefechts auf Augenhöhe, musst sich aber dann 11:15 geschlagen geben. Es bestand kein Grund für Ärger, denn damit landete Haupt erstmals mit Platz sieben unter den besten acht Florettfechtern beim Weltcup.