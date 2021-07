Weimars Schachjugend gelingt Sensation

Willingen. Schach: Überraschender Erfolg der Weimarer U14 Mannschaft bei der Deutschen Vereinsmeisterschaft

Mit einem nicht zu erwarteten fünften Platz bei der Deutschen Vereinsmeisterschaft am vergangenen Wochenende kehren Marlon Bock, Arthur Günther, Emanuel Krömer, Constantin Stadelmann und Cay Luis Wetzig aus Willingen (Hessen) zurück.

Der Erfolg beruht auf einer absolut geschlossenen Mannschaftsleistung und einen überragenden Marlon Bock auf Spitzenbrett. Dieser legte mit fünf Punkten aus sieben Spielen (vier Siege und zwei Remis bei nur einer verlorenen Partie) den Grundstein für diese nie zu erwartende Platzierung.

Weimar war nach Setzliste auf der Basis de Wertzahlen der Spieler auf Platz 15 von 20 Mannschaften gesetzt und als Ziel vor der Meisterschaft unter der Berücksichtigung, dass über ein Jahr des Nichtlivetrainings war eigentlich nur, Wettkampfpraxis wieder zurückzuerlangen und nicht Letzter zu werden. Aber es kam anders…..

In der ersten Runde wurde gegen Berlin Nordost erwartungsgemäß mit 1:3 verloren, und so kam es schon in Runde zwei zum Showdown gegen den Letzten der Setzliste aus Weingarten (Württemberg). Dieser wurde souverän mit 3,5:0,5 gewonnen.

In der dritten Runde ging es gegen Brackel (Nordrhein-Westfalen), wo durch etwas Glück mit 2,5:1,5 gewonnen wurde. Dadurch erspielte man sich die Chance, gegen das an Nummer eins gesetzte und hochfavorisierte Hamburg zu spielen. Nach einigem Kampf wurde aber mit 0:4 erwartungsgemäß verloren, welches sicher kein Beinbruch war. In Runde fünf folgte der nächste Erfolg gegen Vaterstetten (Bayern), und in Runde sechs ein 2:2 gegen Karlsruhe. Somit war man vor der letzten Runde auf Platz 10 und bekam mit Halle auch einen starken Gegner zugelost.

Perfektes Spiel gegen Halle

Schon hier war klar, dass es für Weimar ein klasse Turnierverlauf war. Nach anderthalb Stunden war jedoch auf den Brettern eine klare Niederlage online zu sehen, denn die Betreuer durften wegen der Coronaauflagen nicht in den Turniersaal. Doch es kam anders. Am ersten Brett drehte Weimar die Partie und gewann, danach wurde es chaotisch. Der Spieler an Weimars viertem Brett verlor in der Eröffnung schon eine Figur und erreichte dann noch sensationell eine Remisstellung im Endspiel.

Leider übersah er auch hier die Chance – er spielte einfach zu schnell – und verlor. Nun kam es auf das dritte 3. Brett an, doch Emanuel Krömer konnte die vorteilhafte Stellung nicht gewinnen und musste sich auf ein Remis einigen. Am zweiten Brett spielte Arthur Günther, der nach der Eröffnung mit einem Minusbauern heraus ging, allerdings die ganze Zeit konzentriert spielte und dem Gegner ein Problem nach dem anderen auf das Brett setzte. Im 40. Zug überschritt der Gegner aus Halle die Zeit und verlor. Somit war die Sensation perfekt. Mit neun Mannschaft- und 14 Brettpunkten war Platz fünf erkämpft. Dass sich eine Mannschaft vom 15. Startplatz auf Rang fünf verbessert, das gelingt selten, zumal der Hamburger SK einen Platz dahinter ins Ziel ging, wo der Ersatzspieler noch ca. 150 DWZ-Punkte mehr hatte, als Weimars bester Spieler Marlon Bock.