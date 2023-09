Weltenbummler und Wohltäter kommt auf dem Tretroller nach Erfurt

Erfurt. Abenteuersportler Joachim Franz, der für Kinder und Jugendliche in Südafrika einiges bewegt, ist am Mittwoch zu Gast im Haus Dacheröden.

An diesem Mittwoch wird der Wolfsburger Joachim Franz mit seinem Tretroller gegen 17 Uhr in Erfurt auf dem Domplatz erwartet. Auf Einladung des Universitätssportvereins und der Herbstlese wird der Abenteuersportler um 19.30 Uhr auf der Sommerbühne im Haus Dacheröden aus seinem spannenden Leben erzählen und sein Herzensprojekt, den Verein „Be your own Hero“, vorstellen.

Franz kam vor 20 Jahren zum ersten Mal nach Underberg (Südafrika). Dort eroberten Sister Abigail und die Kinder und Jugendlichen, die sie aufgenommen hatte, sein Herz im Sturm. Auf die Frage, wie er und sein Team sie unterstützen könne, äußerte sie den Wunsch nach einer Waschmaschine. Damit war der Grundstein für die bis heute andauernde Kooperation gelegt. Franz gründete mit einer Freundin und Unterstützern 2006 den Verein „Be your own Hero“. Dank dessen Engagements ist in Südafrika ein Ökosystem mit neun Handlungsfeldern entstanden, die ineinandergreifen und den Kindern der Region ein Aufwachsen in familienähnlichen Strukturen, einen Schulbesuch mit Berufsvorbereitung und so die Grundlage für ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen.

Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums seines dortigen Engagements geht Franz auf große Charity-Tour. In Erfurt verbindet ihn eine Sportlerfreundschaft mit dem USV-Präsidenten Jens Panse, die viele gemeinsame Aktionen nach sich zog, einige davon zugunsten von Franz’ Verein. Diesmal wird ihn die Erfurter „Tretroller-Community“ an der Stadtgrenze empfangen.

Interessierte der Veranstaltung im Haus Dacheröden sind herzlich eingeladen, der Eintritt ist frei.