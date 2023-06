Wenn der Sport harte Arbeit ist

Greiz. Der Greizer Lucas Kahnt geht den schweren Weg, weil er es so will. Mit Erfolg, der Freistilringer erkämpfte sich Gold bei den Deutschen Meisterschaften

Der Tage nach der Meisterschaft. Lucas Kahnt arbeitet an seinem Gesellenstück. Eine geschwungene Stehle entsteht, wird bald fertig sein – das Ende der Ausbildung zum Steinmetz im elterlichen Betrieb naht. Doch nichts ist in Stein gemeißelt. „Ich möchte noch eine Ausbildung absolvieren zum Techniker und Meister.“

Meister ist er bereits, deutscher Ringkampfmeister, erstmals kämpfte der 23-jährige bei Titelkämpfen im Limit bis 79 Kilogramm, im Vorjahr holte er Silber, eine Gewichtsklasse tiefer. Nun der große Wurf. Deutscher Meister. Die Blessuren von den Kämpfen in Heidelberg waren noch zu sehen. Im Wort Ringkampf steckt es und Lucas Kahnt hat es sich zur Maxime gemacht: Kämpfen, kämpfen, kämpfen. Im Idealfall so lange und so intensiv, bis der Gegner nicht mehr stehen kann. „Ich bin nicht das Supertalent, werde nie leichtfüßig und elegant ringen.“ Für ihn ist Ringen harte Arbeit, nach der Arbeit als Steinmetz. „Ich bin gern Steinmetz. Mit Steinen arbeiten, das will gelernt sein“, sagt er. „Und ich bin aus Leidenschaft Ringer. Und weil mir beides Spaß macht, viel bedeutet, nehme ich die Strapazen auf mich“, sagt er. Drei- oder viermal setzt er sich nach der Arbeit ins Auto und fährt nach Leipzig zum Training, übernachtet bei seiner Freundin und ist mit dem Hahnenschrei wieder auf dem Weg nach Greiz. Die Arbeit ruft. Lucas Kahnt nimmt den schweren Weg, macht es sich nicht leicht. Um so schöner, dass der Aufwand Früchte trägt, er sich mit dem deutschen Meistertitel belohnen konnte, dem Greizer Publikumsliebling Martin Obst auf dem obersten Treppchen folgt. Auch etwas Besonderes.

Dass er Ringer wird, nicht die Überraschung. Der Vater schnupperte in die Sportart, der drei Jahre ältere Bruder Maximilian schnürte in der Jahnturnhalle die Ringerstiefel. Andreas Mattern der Trainer der Brüder. „Ich war drei oder vier, ein Knirps. Aber zu Hause habe ich mit meinem Bruder schon die ersten Ringergriffe geübt“, sagt Lucas Kahnt. Und als er sechs war, durfte er auch zum Ringen. Ein Hochgefühl, einer der Greizer Ringer zu sein. Lucas Kahnt hatte seinen Sport gefunden, mit Beginn der siebenten Klasse wechselt er ans Sportgymnasium nach Leipzig, trainierte bis zum Abitur in der traditionsreichen Leplaystraße, holte die ersten Medaillen bei Nachwuchs-Meisterschaften. Zum RSV Rotation Greiz zog es ihn nicht gleich. „Da hätte ich noch keine Chance gehabt, in der Bundesliga zu ringen“, sagt er und nahm den „Umweg“ über Tanne Thalheim. Bei den Erzgebirgern kam er in der Regionalliga gut zurecht.

Doch der eigentliche Glücksfall ereignete sich, als er Zsombor Gulyas über den Weg lief. Mit ihm als Trainer und gleichzeitig wichtigstem Trainingspartner startete er noch einmal voll durch. „Mein Trainer hat über alle Altersklassen internationale Medaillen gewonnen“, sagt Lucas Kahnt über den 30-jährigen Ungarn, der inzwischen Landestrainer in Sachsen ist. „Wir trainieren hart, sehr hart, gehen ans Limit und darüber. Das macht mich hart und ich weiß, ich kann bis zur letzten Sekunde kämpfen, noch eine Wertung erkämpfen.“ Zahlreiche Lehrgänge und Auslandseinsätze bringen ihn voran. Lucas Kahnt liebt Turniere, bei ihm ist der erste Kampf eher ein Wackler, da muss er sich gut vorbereiten, um nicht Schiffbruch zu erleiden, aber umso länger das Turnier geht, umso stärker wird er, weil die Gegnerschaft Federn lässt. „Die Gegner werden müde, sind von den Kämpfen geschlaucht. Ich bin immer noch voll da. Doch ohne meinen Vater, der als Meister mein Vorbild ist, und ohne meinen Trainer Zsombor Gulyas wäre ich nie soweit gekommen, wären die Erfolge nicht möglich gewesen“, sagt er voller Dankbarkeit.

Bei den Titelkämpfen in Heidelberg gewann er am ersten Tag alle Kämpfe souverän, auch gegen den langjährigen Greizer Bundesligaringer Daniel Sartakov. Doch das Finale am nächsten Tag war wieder ein Neustart, quasi sein erster Kampf, zudem musste er bald drei Stunden warten, bis der Finalkampf 21.30 Uhr endlich angepfiffen wurde. „Ich habe mich so heiß gemacht und es ging und ging nicht los.“

Als es endlich zur Sache ging, lag er 0:6 zurück. Andere Ringer geben da schon auf. Nicht Lucas Kahnt, der ackerte und mit 8:6 gewann. Was ihn besonders freute, Trainer anderer Vereine gratulierten ihm, „eine schöne Anerkennung“, sagt der 1,85 Meter große Athlet. Klar, dass auch der Bundestrainer Jürgen Scheibe auf der Matte stand. Dass Lucas Kahnt zum internationalen Turnier nach Madrid fährt, steht fest, ein weiteres Ziel ist die U23-WM. Und natürlich die dritte Bundesligasaison im Greizer Trikot.