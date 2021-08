Wer einen Elfmeter nicht verwandelt ...

Greiz. Der 1. FC Greiz verliert gegen Büßleben mit 0:4 und ist raus aus dem Landespokal

Nach dem 6:4-Erfolg der Vorwoche in der Qualifikation zum Landespokal gegen Gispersleben kam für den 1. FC Greiz gegen das westthüringische Landesklasse-Spitzenteam Büßleben in der 1. Hauptrunde das Aus. Dabei war die Elf von Martin Donath nicht so deutlich unterlegen wie es das Ergebnis vermuten lässt.

Der favorisierte Gast schien zunächst Mühe mit dem kleinen Kunstrasenplatz zu haben. Nach Gneupels Zuspiel verzog Schwarz aus Nahdistanz am langen Eck (13.), das konnte schon die Führung für den engagierten Gastgeber sein. Nach einem Freistoß machte die aber der Gast durch Frenzel per Kopf (27.). „Büßleben ist jetzt einfach robuster und schneller“, bemerkte Greiz-Trainer Donath. Und „bei eigenen Standards müssen wir konzentrierter agieren“, fand der Coach. Küstner verlangte mit einem 20-m-Freistoß dem Gästekeeper alles ab (30.). Zuvor hatte Daboe schon eine tolle Chance (4.).

Als nach dem Wechsel Tschirschky an der Mittellinie losstiefelte und fast bis ins Greizer Tor lief, schien das Spiel gelaufen (0:2/50.). Fast im Gegenzug schoss Schwarz einem Gegner an die Hand – Elfmeter. Doch Gneupel krachte den Ball nur an die Latte (52.).

Den Sack zu band der Gast nach einer Stunde mit einem Doppelschlag. Zu einfach fiel das 0:3 durch Tschirschky per Kopf nach einem Freistoß (61.) und das 0:4 nach Grundlinienrückpass durch Frenzel (64.). Die Partie war gelaufen, die Tempelwälder steckten aber nicht auf und bemühten sich um Ergebniskorrektur. „Vier Tore schlechter als Büßleben waren wir aber nicht“, fand Donath.