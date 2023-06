Wettkampf statt Erfrischung für Lok Erfurt

Bad Blankenburg. Turnerinnen von Lok Erfurt mussten sich an heißem Sommertag beim Saisonhöhepunkt beweisen.

Samstagvormittag, bestes Sommerwetter. Halb Erfurt packt die Sachen für’s Schwimmbad oder geht in die Eisdiele. Nicht so beim ESV Lok Erfurt: Hier sind die Turnerinnen mit ihren Eltern und dem Trainerteam unterwegs in die Landessportschule in Bad Blankenburg, wo sich am vergangenen Wochenende Thüringens Turn-Elite in den Altersklassen 12 bis 80+ zum Wettkampf traf.

Nach ihrem Debüt in der Landesliga, wo sich die Lok-Mädchen in vier Wettkämpfen auf einen soliden dritten Platz turnten, sollte das nun für die „Großen“ der Höhepunkt der Saison werden. Der Wettkampf begann mit der Altersklasse 12/13. Anna Fehringer und Swantje Jantz konnten noch nicht ihre Bestleistungen aus dem Training abrufen.

Beide zeigten solide Übungen an einzelnen Geräten, im Breitensport ist Gerätturnen aber ein Mehrkampf aus Sprung, Stufenbarren, Schwebebalken und Boden. „Es war dennoch gut, dass sich Anna und Swantje in Bad Blankenburg präsentiert haben und Wettkampfluft schnuppern konnten. Ich sehe bei beiden viel Potenzial“, resümierte Trainerin Diana Schröder.

In der Altersklasse der 14- und 15-jährigen Mädchen ließ die inoffizielle Einzelwertung in der vergangenen Landesliga – einem reinem Mannschaftswettkampf – hingegen vordere Platzierungen erhoffen.

„Aber im Gerätturnen kommt es bei der Wertung auf so viele Details an, da kann viel passieren“, erklärte Kampfrichterin Rosa Florentine Schubert, die erneut für den ESV Lok im Einsatz war, im Vorfeld.

Marlene Richter patzt und startet Aufholjagd

Und genauso kam es auch: Vorjahressiegerin Marlene Richter patzte gleich in den ersten Wettkampfminuten mehrfach am ersten Gerät, dem von ihr wenig geliebten Schwebebalken, was viele Punkte kostete. Besonders bitter: Im Kampfgericht am Balken saß Rosa, die es schmerzte, ihrer engen Schulfreundin Marlene – unparteiisch – eine schlechte Bewertung präsentieren zu müssen.

In Balken-Bestform zeigte sich hingegen Lilly Schröder: Sie führte die schwierigen Elemente sauber und ohne Wackler aus und ging damit sofort in Führung. Nach ihrer mitreißend präsentierten Bodenübung war zu ahnen, dass ihr den Sieg niemand mehr nehmen konnte. Am Stufenbarren und beim Sprung büßte sie kaum etwas von ihrem Vorsprung ein – völlig verdient gab es Gold für Lilly.

Marlene ließ sich von ihrem Balken-Ergebnis nicht entmutigen, bewies Kampfgeist. Sie turnte am Boden alle Schwierigkeiten sicher, brillierte mit ihrem Überschlag am Sprungtisch und zeigte abschließend die beste Stufenbarren-Übung ihrer Wertungsklasse. Nach dieser spannenden Aufholjagd konnte Marlene erleichtert und glücklich mit Silber nach Hause gehen. Den zweiten Platz teilte sie sich mit einer Turnerin aus Sondershausen.

Die dritte Lok-Turnerin in der Altersklasse 14/15, Jolina Kim Igel, hatte nach dem Schwebebalken und ihrer begeisternden Bodenübung, für die sie von den Zuschauern gefeiert wurde, noch auf Platz drei gelegen. Sie landete am Ende „nur“ auf dem sechsten Rang. Die Enttäuschung stand ihr ins Gesicht geschrieben. Dabei waren die Abstände zwischen Platz vier und sieben hauchdünn, nur wenige Zehntelpunkte lagen dazwischen. Das Trainerteam um Diana Schröder zeigte sich also insgesamt sehr zufrieden mit den Ergebnissen.

Am Abend des langen Wettkampftags war es dann zu spät für’s Schwimmbad oder die Eisdiele. Aber spätestens beim Trainingslager in den Sommerferien gibt es ein großes Eis für alle – versprochen!