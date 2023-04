Widrigkeiten auf der Strecke getrotzt: Stefan Wilsdorf gewinnt Werratal-Marathon

Stefan Wilsdorf aus Rudolstadt siegte in einer Zeit von knapp über drei Stunden.

Breitungen. Regen und Schlamm sorgen bei den Veranstaltern des Werratal-Marathons für viel Improvisation. Der Spaß kommt trotzdem nicht zu kurz.

Da hat uns Petrus vor einige Herausforderungen gestellt, stellen die Verantwortlichen des Werratal-Marathons bereits vor dem Start fest. Die in vorherigen Tagen markierten Strecken waren aufgrund der Niederschläge kaum noch erkennbar gewesen. Für den Marathon war der Untergrund trotzdem problemlos zu belaufen, allerdings lag die Herausforderung auf der Halbmarathonstrecke, welche auf dem Hinweg nach Frankenroda auf teilweise Wiesenweg verläuft. Dieser war so rutschig und schlammig, dass noch am Sonntag die Strecke kurzerhand umverlegt und durch zwei Sportfreunde aus Falken neu markiert wurde.

69 von 73 Startern kamen ins Ziel

Den Gesamtsieg auf der Marathonstrecke mit insgesamt 73 Startern, wovon 69 ins Ziel kamen, sicherte sich Stefan Wilsdorf in 3:04 Stunden vor Lars Henrik Stern (3:13) und Pascal Bach (3:27). Bei den Frauen lag Aleksandra Mincheva aus Bulgarien in 3:18 Stunden vor Lydia Dörfler aus Eisenach (3:21) und Silke Schütt (3:47) vorn.

Mit Carola Gasa, die Erste in der AK W60 wurde, Bert Steinwachs (2. M45), Christian Gauditz (3. M45), Thoralf Luhn (3. M50), Thomas Graichen (3. M55), Andreas Montag (1. M60) und Raimond Scheler (3. M60) waren Läufer aus Mihla und Treffurt sehr erfolgreich vertreten.

Beim Halbmarathon siegte bei den Frauen Alisa Klamm in 1:36 Stunden und bei den Männern Tobias Fischer in 1:21 Stunden. Gefolgt von Saskia Anschütz, Birgit Münch bei den Frauen und Finn Thomsen und Tom Heyer-Eichentopf bei den Männern.

Team Walschberg-Mädels gewinnt Staffel

Bei den Staffeln gewann bei den Frauen das Quartett der Walschberg-Mädels vor dem Team Unstrut-Hainich. In den anderen Kategorien sicherten sich die Vertreter der Wartburg-Sparkasse den ersten Platz der Männer und Mixstaffeln. Auf Platz zwei der Mixstaffeln lief der Bildhäuschen-Express, eine echte Familienstaffel um Bürgermeister Michael Reinz mit Ehefrau Michaela, Schwester Claudia und Schwager Danilo, unter dem Jubel der Freunde ein. Es war ein enger Wettstreit mit weiteren Staffeln aus Eschwege („Der erste Versuch“) und aus Treffurt („Antje und die Blobachwänste“), welcher sich erst auf der letzten Etappe entschied und so Spannung bis zum Schluss bot.

Am Abend erreichte das Organisationsteam noch eine besondere Mail aus der Pfalz. Zwei Teilnehmer lobten die Veranstaltung und die Organisatoren und Helfer allesamt, was natürliche eine besondere Wertschätzung aller an der Organisation des Laufes Beteiligten, den Feuerwehren, der Johanniter Unfallhilfe bis zur Polizei bedeutet.