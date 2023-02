Wie die Eispiraten Crimmitschau die Hürde beim Tabellenführer Kassel meistern wollen

Crimmitschau. Eishockey: Schlittenhunde aus Kassel bestechen mit starker Serie bei 24 Siegen von 25 Partien. Crimmitschau will diese knacken

Am vorletzten Punktspielwochenende der DEL2-Saison 2022/23 kommt es für die Eispiraten Crimmitschau zum Aufeinandertreffen mit zwei Aufstiegsaspiranten. Erste Herausforderung ist dabei für die Schützlinge des neuen Headcoaches Jussi Tuores am Freitagabend Spitzenreiter Kassel Huskies (19.30 Uhr).

Zwei Spiele, sechs Punkte und somit die volle Ausbeute zum Einstand von Jussi Tuores als Cheftrainer der Eispiraten. Der Finne, der erst in der vergangenen Woche das Amt des beurlaubten Marian Bazany übernommen hatte, konnte mit den Auftritten, vor allem aber mit den Ergebnissen seines Teams gegen Bayreuth und Freiburg, durchaus zufrieden sein – schmolz doch der Rückstand auf die Pre-Playoffs somit auf lediglich einen Punkt. Um diese am Ende erreichen zu können, benötigt es aber auch weiterhin wichtige Zähler. Dabei stehen für die Crimmitschauer an diesem Punktspielwochenende zwei harte Duelle auf dem Programm. So steht zunächst das Gastspiel bei dem unangefochtenen Spitzenreiter Kassel an. Nur zwei Tage später kommt mit den Krefeld Pinguinen der nächste Aufstiegsaspirant in den Sahnpark nach Crimmitschau (Sonntag, 17 Uhr).

„Jedes Team in dieser Liga ist schlagbar, auch die Kassel Huskies. Natürlich haben sie vier starke Reihen und werden uns alles abverlangen. Dennoch treten wir die Reise an, um Punkte zu entführen“, gibt Jussi Tuores die Richtung vor. Für Angst und Zweifel ist vier Spieltage vor dem Saisonende sowieso keine Zeit mehr – auch wenn die Qualität der Hessen fast furchteinflößend wirkt. Timothy McGauley ist dabei mit 46 Punkten (17 Tore/29 Assists) der Topscorer der Schlittenhunde. Ex-Eispirat Maximilian Faber ist der offensivstärkste Verteidiger und konnte neben acht eigenen Toren bereits 37 Vorlagen erzielen. Vincent Schlenker, im Vorjahr noch Kapitän der Crimmitschauer, steuerte bislang 17 Vorlagen bei und erzielte vier eigene Treffer – darunter auch das Game Winning Goal am Montag gegen Kaufbeuren. Im Tor herrscht weiter ein Zweikampf zwischen Jerry Kuhn und Jake Kielly, die beide zu wahren Meistern ihres Fachs gehören. Den Schlittenhunden, die mit 122 Punkten von ganz oben grüßen, ist die Hauptrundenmeisterschaft längst nicht mehr zu nehmen, durch den 3:2-Erfolg über den ESV Kaufbeuren am vergangenen Montag brachen die Hessen nun sogar ihren eigenen Punkterekord aus der Spielzeit 2007/08. Nicht zu Unrecht behaupten unzählige Eishockey-Experten, dass die Huskies scheinbar in ihrer eigenen Liga spielen. So gewannen die Schützlinge von Bohuslav Subr ganze 24 ihrer letzten 25 Begegnungen – was für eine Hausnummer!

Jannis Kälble und Valentino Weißgerber weiterhin nicht dabei

Jussi Tores und sein Assistent Esbjörn Hofverberg müssen weiterhin auf den verletzten Jannis Kälble sowie auf Valentino Weißgerber verzichte. Ebenso nicht dabei ist Bernhard Ettwein, der in den kommenden Partien keinen Platz im Kader erhalten und sich weiter in Salzburg fithalten wird. Tuores steht somit wohl das gleiche Personal wie auch schon in der Vorwoche zur Verfügung. Ob die Westsachsen Unterstützung aus Bremerhaven oder Leipzig erhalten, ist noch unklar.