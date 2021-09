Wieder ein Wochenende zum Vergessen für die Erfurt Indigos

Leipzig/Herzogenaurach. Beide Erfurter American Footballteams verlieren erneut – die Zweitliga-Damen 0:22 in Herzogenaurach, die Regionalliga-Herren 21:27 bei den Leipzig Lions.

Nach ihren Niederlagen beim gemeinsamen Heimspieltag waren auch die ersten Auswärtsfahrten der Footballteams der Erfurt Indigos nicht von Erfolg gekrönt. Die Herren mussten sich nach gutem Start bei den Leipzig Lions mit 21:27 geschlagen geben und rutschen in der Regionalliga Ost (Gruppe Süd) auf den fünften und letzten Platz ab. „Die Leistungsdichte in der Liga ist hoch, wir müssen es schaffen, unser Potenzial konstant abzurufen“, sagte Indigos-Headcoach Steffen Willing. Die Damen zeigten sich zwar verbessert gegenüber dem Auftaktspiel, verloren in der zweiten Bundesliga (Division Süd/Ost) aber bei den Herzogenaurach Rhinos mit 0:22.

