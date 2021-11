Wird der VC Gotha im Pokal-Achtelfinale zum Favoritenschreck?

Auf eine Überraschung hoffen Erik Niederlücke, Elias Götze und Yann Böhme (von links) beim Pokal-Achtelfinale am Samstagabend in Gotha.

Gotha. Am Sonnabend empfangen die Blue Volleys den Erstligisten Herrsching. Trainer Jonas Kronseder hofft mindestens auf einen Satzgewinn. Wie das gelingen soll, steht hier.

Es ist angerichtet! Im Achtelfinale um den DVV-Pokal treffen die Blue Volleys Gotha am Sonnabend auf den Erstligisten WWK Volleys Herrsching. Spielbeginn in der Ernestiner Sporthalle ist um 19 Uhr. Um gegen den selbst ernannten „Geilsten Club der Welt“ aus Bayern antreten zu können, mussten die Gothaer Zweitliga-Volleyballer zuvor drei Hürden überwinden. Über den Landespokal, den Regionalpokal Ost und eine weitere Qualifikationsrunde beim Ligakonkurrenten TSV Mühldorf erreichte man zum sechsten Mal in der Vereinsgeschichte die Runde der besten 16 Mannschaften. Zuletzt gelang das vor drei Jahren, als die Helios Grizzlys Giesen (1. Bundesliga) in der Ernestiner Sporthalle aufschlugen.

Auch der Gegner vom kommenden Sonnabend stand bereits in der Saison 2015/16 im Achtelfinale den Gothaern am Netz gegenüber. Die Zuschauer in der damals ausverkauften Halle erlebten ein interessantes Spiel, in dem der damalige Drittligist VC Gotha dem Favoriten sensationell einen Satz abnehmen konnte. In Erinnerung dürfte auch die originelle Spielbekleidung im Lederhosenlook der Herrschinger geblieben sein, noch heute das Markenzeichen des Vereins.

Satzgewinn ist auch diesmal ein Ziel für die Blue Volleys

Von damals sind bei den Gothaern noch Kapitän Christoph Aßmann – der verletzungsbedingt leider noch pausieren muss – und bei den Gästen deren Libero, der 165-fache Nationalspieler Ferdinand Tille, dabei. Ein Satzgewinn, wie vor sechs Jahren, ist auch diesmal ein Ziel für die Blue Volleys. „Wir haben gegen den Tabellenfünften der 1. Bundesliga nichts zu verlieren. Das Spiel ist vielmehr Belohnung für die harte Arbeit in den letzten Wochen. Knappe Satzergebnisse und vielleicht ein Satzgewinn wären schön. Wir wollen den Zuschauern, die hoffentlich in großer Zahl kommen, vor allem ein interessantes Spiel bieten und hoffen dabei auf deren lautstarke Unterstützung“, sagte Gothas Trainer Jonas Kronseder zu seinen Erwartungen.

Die Gäste vom Ammersee haben in dieser Saison bisher drei Siege eingefahren. Den letzten am Mittwoch mit 3:1 gegen die Netzhoppers KW-Bestensee. Die Mannschaft hat Spieler aus sechs Ländern in ihren Reihen. Kapitän der Mannschaft ist mit Tim Peter ein Spieler, der 2016 zusammen mit den heutigen Blue Volleys Robert Werner, Max Stückrad und Patrick Kummer, mit dem VC Gotha Deutscher Meister in der U20 wurde. Leider war der gebürtige Nordhäuser, der beim dortigen SVC Nordhausen das Volleyball-ABC erlernte und 2019 erstmals für die Volleyball-Nationalmannschaft nominiert wurde, zuletzt lange verletzt. Ob er am Sonnabend zum Einsatz kommt ist noch fraglich.

Mikael Clegg trifft auf Landsleute aus Kanada

Neben dem bereits erwähnten auch international erfahrenen Libero Tille ist auch der französische 2,03 Meter große Diagonalangreifer Samuel Nathan Jeanlys zu beachten, der in dieser Spielzeit schon viermal MVP seines Teams wurde. Freuen auf das Spiel kann sich auch Gothas Zuspieler Mikael Clegg, denn mit Zuspieler Luke Herr und Außenangreifer Jori Mantha trifft er auf zwei kanadische Landsleute.

Fest steht, dieses Pokalspiel sollte sich kein Volleyballanhänger aus Gotha und Umgebung entgehen lassen. Denn es ist ein sportliches Highlight zu erwarten, zumal Fans und Sponsoren mit einer Geldspende auf die Minutenanzahl der Partie wetten können. Leider gestatten die bekannten Umstände nur Personen, die geimpft oder genesen (2G) sind, den Einlass in die Halle. Karten für die Begegnung können im Vorverkauf über die Homepage der Blue Volleys und auch an der Abendkasse erworben werden.

Natürlich wird auch dieses Spiel im Livestream auf sportdeutschland.tv ab 18:45 Uhr übertragen. Einen entsprechenden Link gibt es ebenfalls auf der Seite der Blue Volleys.