Wismut-Kicker Günther Schmidt verstorben

Gera. Der gebürtige Altenburger bestritt mit Wismut Gera zwei Oberliga-Aufstiegsrunden

Das Fußballer-Herz von Günther Schmidt hat aufgehört zu schlagen. Am Mittwoch verstarb der einstige Geraer Wismut-Kicker nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 70 Jahren.

In der Oberliga-Saison 1977/78 war der gebürtige Altenburger in die Elsterstadt gewechselt, kam damals von Vorwärts Dessau. Schon als 19-Jähriger hatte er bei der BSG Lok Ost Leipzig erste Erfahrungen in der DDR-Liga gesammelt, ehe er 1973 zur ASG Vorwärts Leipzig weiterzog, bei der er mit Routiniers wie Otto Skrowny und Manfred Lienemann an zwei Oberliga-Aufstiegsrunden teilnahm und dabei fünf Treffer erzielte. Später wurde das Team nach Dessau umgesetzt. Auch nach dem sofortigen Oberliga-Abstieg blieb Günther Schmidt der Geraer Wismut-Elf treu und wurde zunächst zum wichtigen Torgaranten.

1982/83 bestritt er seine vierte Oberliga-Aufstiegsrunde, scheiterte mit den Orange-Schwarzen aber an Chemie Leipzig und Stahl Riesa. Inzwischen agierte er als Vorstopper. Bereits mit 31 Jahren beendete er seine Laufbahn, blieb dem Verein aber als Nachwuchstrainer treu.

Mit den Wismut-Junioren schaffte er 1988 den Einzug ins Halbfinale des Junge-Welt-Pokals. 1991 führte er die A-Junioren mit Frank Bachmann und Sven Ziegengeist zum Thüringer Meistertitel vor SV Jenaer Glas, dem FC Carl Zeiss Jena und Rot-Weiß Erfurt. Später gingen unter seine Fittiche als DFB-Stützpunkttrainer große Talente wie Florian Trinks oder Bianca Schmidt.

Auch die Geraer Stadtauswahl führte er als Trainer beim Oldie-Turnier in der Panndorfhalle bis ins Endspiel, engagierte sich für den FC Blau Weiss Gera, bis dieser 2007 mit dem 1. SV Gera und dem Geraer KFC Dynamos zum FV Gera Süd fusionierte. Günther Schmidt zog sich etwas zurück, kehrte in den letzten Monaten seines erfüllten Lebens aber immer mal wieder ins Stadion am Steg und an diverse Wismut-Stammtische zurück, um mit Weggefährten wie Udo Korn, Achim Posselt oder Matthias Kaiser in Erinnerungen zu schwelgen.