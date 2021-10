Young Dragons ärgern Wolfsburg

Zwei Siege in der ostdeutschen Meisterschaft, eine Niederlage in der Stützpunktliga: Die U15 der Young Dragons (hier beim 2:1 gegen Chemnitz/Leipzig) konnte mit ihrem kräftezehrenden Wochenende zufrieden sein.

Erfurt. Eishockey: Erfurts U20 bleibt Dritter in der DNL-Division III Nord. Auch die U17 und U15 gewinnen.

Erfolgreiches Wochenende für den Eishockey-Nachwuchs der Young Dragons Erfurt: In der DNL (Division III Nord) behauptete das Erfurter U20-Team seinen starken dritten Platz mit zwei beherzten Auftritten gegen den Tabellenzweiten Wolfsburg. Ein Spiel verloren die Jungdrachen 4:6, das andere konnten sie 3:2 für sich entscheiden, wobei Mäding, Bender und Hahn für die Erfurter trafen.

Auch das Erfurter U17-Team (4:2 in der Division II Nord gegen die Löwen Frankfurt) und die U15 (2:1 in der ostdeutschen Meisterschaft gegen Chemnitz/Leipzig, 4:2 gegen Frankfurt) gewannen, wobei die U15 auch noch in der Stützpunktliga antrat und gegen Dresden 2:10 verlor. Ebenfalls chancenlos war die U13 bei ihren Spielen der ostdeutschen Meisterschaft in Weißwasser.

Hier die ausführlichen Berichte aus Vereinssicht:

U20: Mit dem Nachwuchs der Grizzlys aus Wolfsburg kam ein Favorit auf die Tabellenspitze nach Erfurt. Bisher hatten die Niedersachen nur zwei Punkte gegen Frankfurt gelassen und ansonsten immer deutlich gewonnen. Warum das so ist, konnte man bei der Erwärmung vor dem Erfurter Eissportzentrum sehen. Da sind schon einige Modellathleten in den Reihen der Gäste.

Entsprechend zielstrebig starteten die Wolfsburger auch das Spiel am Samstag und konnten nach einem 2:1 im ersten Drittel ein 5:2 nach Drittel zwei bejubeln. Irgendwie scheint das den Erfurtern aber nicht gepasst zu haben, denn im Schlussabschnitt konnte man den Vorsprung verringern und hatte anscheinend ein Rezept gefunden. 6:4 ging das Spiel an die Niedersachsen.

Am Sonntag wiederum packten die Erfurter sofort die Taktikkiste aus und überraschten den Gegner mit einem 1:0 nach dem ersten Abschnitt. Dies konterte die Gastmannschaft mit einem 1:1 nach 23 Minuten. Doch die Erfurter setzen ihren Plan um und konnten noch im zweiten Drittel durch einen Doppelschlag auf 3:1 erhöhen. Wie am Vortag wurde es dann leider ruppig und nach dem Anschlusstreffer auch unschön von beiden Seiten. Die Jungs von Robert Schmidt retteten den Sieg verdient über die Zeit und sicherten sich so drei wertvolle Punkte.

Am 23. und 24. Oktober empfangen die Young Dragons die bisher sieglosen Nachwuchsspieler des Hamburger SV. Bleibt zu hoffen, dass diese eindeutige Chance nicht die Beine lähmt.

U17: Mit tollen Ergebnissen nach aufregenden Spielen konnte Erfurts U17 bisher die Saison gestalten. Mit entsprechenden Erwartungen ging die Mannschaft ins Spiel bei den Frankfurter Löwen. Nach einem zähen ersten Drittel, in dem die eine Strafzeit für die Hessen fast schon das Highlight war, ging es in die Kabinen. Danach wurde es noch zäher. Die sonst so organisierten Erfurter bekamen das Spiel nicht in den Griff und konnten gute Ansätze nicht in Zählbares ummünzen. Die Frankfurter waren nicht besser, konnten aber acht Sekunden vor der Pausensirene die erneute Führung zum 2:1 bejubeln und somit gestärkt in den letzten Abschnitt gehen.

Doch dann ein Dreifach-Schlag der Jungdrachen: Mit Treffern in der 42., 44. und 47. Spielminute entschieden sie das Spiel zu ihren Gunsten

Nach einer Pause bis zum 23. Oktober geht’s für die U17 zum Tabellenfünften nach Hamburg. Hoffentlich machen es die Jungs von Henry Tews nicht wieder so spannend.

U15: Was war das für ein Wochenende für einige Spieler des Jahrgangs 2007 der Erfurter Jungdrachen? Freitag ein knappen 2:1 gegen Chemnitz/Leipzig, Samstag ein spannendes und kräftezehrendes 4:2 gegen die Frankfurter Löwen und dann ein 2:10 in der Stützpunktliga gegen Dresden. Dass da die Beine in der Sachsenmetropole etwas schwerer waren, ist mehr als verständlich.

EHC-Trainer David Schultz meint dazu: „Es ist Interessant zu sehen, wir gut manche Spieler der Gegnerseite in dem Alter schon sind. Ich hoffe das ist für unsere Jungs Ansporn und Inspiration, denn genau dadurch hat man die Chance, seine eigenen Fähigkeiten einzuordnen.“

Mit acht Feldspielern und einem Torhüter aus Erfurt trat die Stützpunktmannschaft Sachsen West an. Damit stellten die Thüringer den Großteil der Mannschaft, was als Lob für die Arbeit der Young Dragons zu verstehen ist.

Am 23. Oktober kommt es zum erneuten Spiel gegen Dresden in Crimmitschau. Zeit genug für die Erfurter Mannschaft, an den Problemen zu arbeiten und persönliche Entwicklungen voranzubringen.

U13: „Der Abstand war einfach zu groß“, berichtete EHC-Ikone Christian Grosch und haderte dabei weniger mit seiner Mannschaft als vielmehr mit der Situation im letzten Jahr. Den Erfurter Jungs, angetreten mit fünf Spielern aus dem Jahrgang 2011, fehlt das Wettkampfjahr 2020 und damit die vorbereitende Großfelderfahrung deutlich. Wenn dann der Gegner aus Weißwasser vorwiegend mit Spielern des Jahrgangs 2009 antritt, dann sind die Ergebnisse so, wie man sie ablesen kann: 1:16 und 0:10. Um so wichtiger ist dann die Arbeit des Trainers, der neben der sportlichen Entwicklung auch dafür sorgen muss, dass die Lust nicht verloren geht.

„Wir hatten am Samstag fast keine Schüsse aufs Tor und gleichzeitig viel zu viele zugelassen“, analysierte Coach Grosch und ergänzte: „In der Erkenntnis aus dem Samstagspiel wollten wir Sonntag einstellig bleiben und ich finde es gut, dass uns das fast gelungen wäre. Nur neun Sekunden fehlten uns zum Erreichen des gesteckten Ziels. Die Steigerung am Sonntag war super und hat mir gut gefallen. Wir haben den Gegner besser gestört und geblockt und konnten so auch eigene Akzente setzen. Die Siege für Weißwasser gehen voll in Ordnung, ich freue mich aber über die Schritte, die wir machen.“

Am kommenden Wochenende erwarten die Erfurter den Nachwuchs der Dresdner Eislöwen in Erfurt. Die Sachsen kann man dabei schwer einschätzen. Bisher haben sie auch nur drei Punkte, aber deutlich weniger Spiele.