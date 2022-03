Young Dragons setzen doppeltes Zeichen

„No war“ – „keinen Krieg“, so lautete die aus Pucks gebaute Botschaft der Erfurter Nachwuchsspieler.

Erfurt. Erst bauen die Erfurter Nachwuchs-Eishockeyspieler ein „Kunstwerk“ gegen den Krieg, dann fegen sie Gegner Essen vom Eis.

Ein doppeltes Zeichen auf dem Eis setzte die U17 der Young Dragons Erfurt am Wochenende. Vor dem Spiel gegen die Moskitos Essen bauten die Erfurter Nachwuchs-Eishockeyspieler aus Pucks den Schriftzug „No war“ als Botschaft gegen den Krieg Russlands in der Ukraine. Anschließend fegten sie die Moskitos 9:1 vom Eis (das zweite Duell verloren sie 6:7 nach Penaltyschießen) und verteidigten ihren zweiten Platz in der Bundesliga-Division 2 Nord.