Zwei Tore nach der Halbzeit: Kreisliga-Topspiel zwischen Fortuna Remstädt und TSV Sundhausen endet 1:1

Remstädt. Beim verdienten Remis treffen Danny Krumbein und Steve Riedel. Beide lassen einige Chancen aus.

Gut 200 Zuschauer, bestes Wetter - die äußeren Bedingungen waren wie gemalt für das Topspiel der Westthüringer Kreisliga Staffel 1 zwischen dem Zweiten Fortuna Remstädt und Spitzenreiter TSV Sundhausen. 90 umkämpfte und nicht immer gutklassige Minuten endeten mit einem letztlich mit einem gerechten 1:1, wobei beide Teams Chancen zum Sieg vergaben.

Den besseren Start erwischten die Gäste, doch scheiterte Steve Riedel nach vier Minuten mit einem Schuss aus der Entfernung an der Latte. Remstädt fand schwer ins Spiel, leistete sich zu viele Abspielfehler und verschob in den Mannschaftsteilen mitunter zu langsam. Erst nach gut einer halben Stunde lief es besser und Torjäger Danny Krumbein besaß die große Chance zum 1:0, schoss aber alleingelassen neben das Tor (35.). Mit dem Halbzeitpfiff hatten die Gäste erneut Pech. Michael Meisels Freistoß lenkte Torwart Benjamin Just an die Latte (45.).

Nach dem Wechsel wurden die Gastgeber aktiver und belohnten sich schnell. Im Sundhäuser Strafraum herrschte Gewusel, Krumbein nutzte die sich bietende Gelegenheit und schob aus Nahdistanz ein (50.). Eine insgesamt etwas glückliche Führung, die der Spitzenreiter aber schnell egalisierte. Riedel spielte Doppelpass mit Benjamin Pufe, drang in den Strafraum ein und traf (60.).

In der Folge besaßen beide Teams noch klare Möglichkeiten, das umkämpfte Duell für sich zu entscheiden. Remstädts Noel Ludwig scheiterte aus Nahdistanz an Torwart Marco Stolze, das hätte das 2:1 sein müssen (67.). Andererseits schob John Herrmann flach vorbei (79.), sodass es beim 1:1 blieb.

Im zweiten Freitagspiel gelang Emsetal ein unerwartet klares 3:0 bei der Eintracht aus Wechmar. Marcus Oschmann (54.), Lars Striegl (78.) und Michael Schumacher (90.) trafen nach der Pause.