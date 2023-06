Zweimal drei macht vier plus eine Menge Lob: Erfurter Sportakrobatinnen glänzen bei DM

Dresden. Ein junges Trio des MTV Erfurt überrascht bei den deutschen Meisterschaften sich selbst und die Gegner mit dem starken vierten Platz.

Die deutschen Meisterschaften in der Sportakrobatik der Schülerklasse und Junioren 2 fanden am Pfingstwochenende in Dresden statt. Für den MTV 1860 Erfurt trat eine Damengruppe mit Henriette Thiele (13), Viktoria Scharonin (13) und Magdalene Thiele (8) in der Schülerklasse an.

Seit sieben Wochen bereitete das Trio akribisch auf den Wettkampfhöhepunkt vor. Während die Thiele-Schwestern bereits Erfahrungen in dieser Alters- und Wettkampfklasse mitbrachten, kam mit Scharonin eine fleißige und ehrgeizige Sportlerin neu hinzu. Mit hohem Engagement der Sportlerinnen, Trainerin und Eltern hatten sie sich für die deutschen Schülermeisterschaften qualifiziert. Am Sonntag zeigten sie eine sehr gute Tempoübung. Mit hohen Flughöhen in ihren Salti und schwungvoller Choreographie erturnten sich die MTV-Mädchen einen sensationellen vierten Platz.

Diese grandiose Leistung wiederholten sie am Montag in ihrer Balanceübung. Nervenstark und mit einem tollen Ausdruck zeigten sie ihre Übung. In einem großen Starterfeld von 23 Gruppen konnte sich das Erfurter Trio auch hier einen überraschenden vierten Platz sichern und erhielt viel Anerkennung und Lob von anderen Vereinen und von Bundestrainer Igor Blinsov.

Die Sportakrobaten des MTV Erfurt rüsten auf, wenn auch mit einigen Hindernissen. Verletzungsbedingt konnten das Damenpaar Sophie Kachel (12) und Elsa Sperling (8) sowie das Mix-Paar Clara Berger (8) und Wim Albus (11) diesmal nicht dabei sein. Auch mit ihnen sind die Thüringer Sportakrobaten gut aufgestellt und werden künftig national für Aufsehen sorgen.