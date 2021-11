Zweitliga-Abenteuer beginnt für Erfurts Wasserballer verheißungsvoll

Berlin. Erst das letzte Viertel besiegelt die Niederlage des stark auftrumpfenden und kurz zuvor 9:8 führenden Erfurter SSC bei Favorit SC Wedding. Am kommenden Wochenende zwei Heimspiele gegen Halle und Chemnitz.

Der Erfurter SSC musste in seinem ersten Spiel in der 2. Wasserball-Liga Ost beim SC Wedding erst in der Schlussphase die Routine der Gastgeber anerkennen. Mit einer 10:14 (2:1; 2:5; 4:2; 1:5)-Niederlage kehrte die Mannschaft von Trainer Gabor Gartai Sonntagnacht aus der Hauptstadt zurück.

Das Spiel wurde aus organisatorischen Gründen kurzfristig vom frühen Nachmittag auf 20 Uhr verlegt und so wartete auf die Gäste ein herausforderndes Abendprogramm. Der Start verlief verheißungsvoll: Nach Treffern von Kapitän Florian Matzke, Simon Bergmann und Louis Georgi lagen die Erfurter Liganeulinge nach dem ersten Viertel mit 3:2 vorn. Georgi organisierte die Hintermannschaft hervorragend, vorn setzten Matzke und Lorenz Hauser immer wieder Akzente.

Der Rot-Weiß Erfurt Newsletter Wir versorgen Sie einmal in der Woche mit aktuellen Nachrichten, Hintergründen und exklusiven Interviews rund um den Thüringer Traditionsverein FC Rot-Weiß Erfurt. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Im zweiten Viertel zeigten die Gastgeber aber ihre Routine und Klasse und zogen auf 8:5 davon. Die Vorentscheidung? Mitnichten! Center Christian Kattenberg und Lorenz Hauser schafften mit ihren Treffern den Anschluss, ehe Simon Bergmann mit dem Ausgleich zum 8:8 die Stimmung auf den Siedepunkt brachte. Als Matzke ein Erfurter Überzahlspiel gar zur 9:8-Führung nutzte, schien der Berliner Traditionsclub schwer getroffen.

Drei Tore in den letzten drei Minuten entscheiden das Spiel

Nach der letzten Pause spielten die Berliner aber doch noch ihre Erfahrung aus. Mit drei Toren in den letzten drei Minuten ging der hart erkämpfte Erfolg an den Favoriten. Nach der Begegnung erhielt Gabor Gartai viele anerkennende Worte für die Leistung seines Teams.

In der Einzelkritik überwogen dann auch die positiven Akzente, vor allem auch unter dem Aspekt, dass neun der elf eingesetzten Spieler 22 Jahre oder jünger sind.

Der Schwung dieser ersten Prüfung soll nun in die beiden folgenden Heimspiele gegen Halle und Chemnitz mitgenommen werden. Anpfiff am Samstag ist um 20.30 Uhr gegen den SV Halle und am Sonntag um 14 Uhr gegen den SC Chemnitz. Es gilt die 3G-Regel.

ESSC: Schmitt; Heinrich, Fischer, Bergmann (2 Tore), Rajewski, Lu. Hauser, Matzke (2), Kattenberg (1), Lo. Hauser (1), Heger, Georgi (4).