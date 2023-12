Eisenach In der Mitteldeutschen Handball-Pokalrunde setzen die Wartburgstädter ein Ausrufezeichen.

Erfolge außerhalb der Thüringer Ligen sind für den Handball-Nachwuchs des ThSV Eisenach seltener geworden. Am Sonntagnachmittag wartete die A-Jugend mit einer famosen Leistung auf, bejubelte im Pokal des Mitteldeutschen Handballverbandes einen 37:31 (19:13)-Erfolg über den bis dato verlustpunktfreien Tabellenführer SG Leipziger Verkehrsbetriebe.

„Eine sehr gute Abwehr mit einem überragenden Jakob Thiele im Tor bildete den Grundstein“, konstatierte ThSV-Coach Thomas Weber. Keeper Thiele profitierte von der Zusammenarbeit mit der Abwehr vor ihm, parierte 24 Bälle, brachte die Sachsen schier zur Verzweiflung. Jannes Rehm überragte defensiv, egal auf welcher Position. Mit ausgesprochen kreativen von Emil Weiß ausgelösten Spielzügen, vielfach zum Kreis, stellten die Hausherren die Gäste vor von ihnen nicht zu lösende Aufgaben. Conrad Ruppert, immer wieder in Szene gesetzt, versenkte neun Bälle vom Kreis.

B-Jugendliche sammen Spielpraxis

„Wir bekamen Eisenachs Kreisläufer nicht in den Griff, brachten zudem die dicksten Torchancen nicht unter“, bilanzierte Tony Seefeld, der Coach der SG LVB Leipzig. Leif Katzwinkel zündete auf Linksaußen den Turbo, markierte acht Treffer. Felix Cürten steuerte mit Vehemenz aus dem Rückraum die gegnerische Abwehr an. Marec Stupka versenkte alle seinem Team zuerkannten Strafwürfe schnörkellos, eroberte in der Abwehr manchen Ball. Beim 30:21 (49.) war die Punktevergabe geklärt. „Wir agierten manchmal zu ungeduldig, kassierten dadurch einige Gegentore zu viel“, merkte Thomas Weber an. In der Schlussphase brachte er die im Aufgebot stehenden B-Jugendlichen, um ihnen Spielpraxis eine Altersklasse höher einzuräumen.

„Über den Großteil der ersten Halbzeit war es noch eine Partie von zwei Teams auf Augenhöhe“, so Tony Seefeld. Bis zum 11:9 (18.) blieben die Sachsen auf Tuchfühlung. Auch, weil die Eisenacher in der Anfangsphase mehrfach an Gustav Oppitz im Leipziger Kasten scheiterte. Ab Mitte der ersten Halbzeit vernagelte ThSV-Torhüter Jakob Thiele sein Gehäuse. Vom 11:9 zogen die ThSV-Talente auf 19:13 zur Halbzeitpause davon.

Auch nach dem Seitenwechsel dominierten die Eisenacher. Nach Regelwidrigkeit an Emil Weiß versenkte Marec Stupka den fälligen Strafwurf zum 24:16 (35.). Keeper Jakob Thiele blieb im Siebenmeter-Duell Sieger (40.). Eine Leipziger Auszeit vermochte die ThSV-Talente nicht zu stoppen. Leif Katzwinkel netzte zum 29:20 ein (48.). Jannes Rehm zog aus dem Rückraum platziert zum 30:21 ab (49.). ThSV-Coach Thomas Weber, an diesem Tag von Stanislaw Gorobtschuk auf der Bank unterstützt, wechselte kräftig durch. Im Gefühl des sicheren Sieges unterliefen den Gastgebern einige Ballverluste, die die Gäste zum Aufstocken ihrer Trefferausbeute nutzten. Am klaren Sieg der ThSV-A-Jugend änderte das nichts. „Ich bin sehr stolz auf die gezeigte Leistung“, strahlte Thomas Weber nach dem Abpfiff.

: Thiele, Heine, Mingram; Rehm (3), Stier, Ruppert (9), Kühne (3), Katzwinkel (8), Weiß (2), Walden, Beyer (1), Heinrichs, Cürten (4), Stupka (7/4).